Notes: o českých vědcích, životních rozhodnutích a vrtulích v umění

Vědci proti vědcům. Jiří Beran, Zuzana Krátká, Jiří Šinkora, Lukáš Pollert a Jaroslav Turánek – to všechno jsou jména uznávaných expertů, kteří jdou proti hlavnímu proudu a jejichž jména se díky jejich kritickým názorům na vládní opatření či očkování v posledních měsících často skloňují nejen v titulcích dezinformačních webů. Jaké jsou jejich motivace, jak vnímají svou vlastní roli i kritiku svého vystupování? Reportér Jan Moláček v aktuálním textu ukazuje příkop, kterým pandemie rozdělila i českou vědeckou obci.

Mediální (ne)gramotnost. Jako součást téhle sondy pak vznikl také rozhovor o tom, co by odborníci měli a neměli říkat, i proč je pro ně mediální svět neprobádaným terénem. Odpovídal katolický kněz a přírodovědec Marek Orko Vácha, který se zabývá otázkami lékařské etiky.

Zprávy z české kotliny

Kvalita především? Novopečený ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ještě před Vánoci avizoval, že stát bude nakupovat už jen kvalitní antigenní testy, splňující přísné německé normy. Nějak se ale – světe div se – stalo, že vláda teď od společnosti Masanta nakoupila 14 milionů kusů čínských testů Singclean, které testy v Německu vůbec neprošly. Víc zjišťovaly kolegyně Markéta Boubínová a Adéla Karásková Skoupá.

„Tradiční“ vakcína pro váhající neočkované. Když ještě zůstaneme u toho zdravotnictví. Vakcína Nuvaxovid od americké firmy Novavax, jejíž část se vyrábí i v Česku, je v EU autorizovaná od prosince, dostane se k nám ale až v týdnu od 21. února – byť ministerstvo zdravotnictví avizovalo leden. Markéta Boubínová popisuje, jak by Nuvaxovid mohl být distribuován a kdo ho může dostat.

Státní úředník, oblíbený terč politiků. O tom, že zatočit s úředníky chce – speciálně před volbami – každý, jsme psali už v podzimním speciálu o státní správě. Snížit počty státních úředníků chce koneckonců i nová vláda, jen ještě úplně neprozradila, jak na to. Výzkumníci think tanku IDEA se teď podívali na to, kolik úředníků v Česku opravdu je a jaké platy berou. Zdá se totiž, že fakta ve veřejné diskusi chybí. Tématu se věnovala Eva Mošpanová.

Skládka, která vede až na finance. O tom, že zlikvidovat neznamená zakopat, vědí své devět lidí a dvě firmy, které Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila z obecného ohrožení a dalších trestných činů. „Měli likvidovat výbušný styren, místo toho sudy zahrabali,“ stojí v titulku dnešního článku kolegy Lukáše Prchala. Kvůli dokumentům k jedné z obviněných firem byla policie i na ministerstvu financí.

Letem světem

Kdopak by se Ruska bál. Podle americké chargé d’affaires, která stojí v čele americké ambasády v Praze, Moskva nemůže určovat, kde leží hranice NATO. Co si myslí o spolupráci USA s Babišem a Fialou? Mohou Češi učit Američany v kyberbezpečnosti? A proč ani po roce nemají USA v Praze velvyslance? Rozhovor s americkou šéfdiplomatkou Jennifer Bachusovou v Praze přináší dvojice Jan Kudláček a Jan Wirnitzer.

Djoković z Austrálie ven (opět). Australský ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil víza pro srbského tenistu Novaka Djokoviće. Ten byl ze země vyhoštěn poprvé minulý týden kvůli porušení pravidel při příletu do země, v hotelu ale čekal na výsledek odvolání, kterému soud v pondělí vyhověl. Kolega ze slovenského Denníku N Tomáš Čorej vysvětluje – i pro nefanoušky tenisu –, o co v čím dál zamotanější kauze jde a proč tenistovi hrozí tresty i v Srbsku a ve Španělsku.

Královský skandál do uší. Možná jste o tom už četli – newyorský soudce odmítl žádost právního týmu britského prince Andrewa a nezastavil další projednávání žaloby Američanky Virginie Giuffreové o náhradu škody za údajně vynucený sex před dvaceti lety. Dal tak zelenou veřejnému soudnímu slyšení. Na to zareagovala i britská královna Alžběta II. Svému druhému synovi odebrala vojenské hodnosti a královské záštity. Každopádně teď si to můžete také poslechnout – Filip Titlbach v dnešním Studiu N mluví s Janou Ciglerovou.

Čtení na víkend

Těžká rozhodnutí a upíři. Mluvit s filozofy je někdy složité – abstraktní teoretické pojmy se totiž těžko vysvětlují. Povídat si s americkou filozofkou Laurie Ann Paulovou bylo proto milým překvapením. Ve své práci se zabývá konceptem transformativní zkušenosti a jejím vlivem na schopnost racionálního rozhodování. U zásadních rozhodnutí se instinktivně snažíme představit si, která z možností nás udělá šťastnější. Možná se poradíme s těmi, kdo něčím podobným už prošli, prohledáme internet, nebo si sepíšeme seznam pro a proti. Podle Paulové však k takovým životním volbám racionálně přistupovat nejde.

Balon, křídla, vrtule. Jak ovlivnila aviatika výtvarnou kulturu i přemýšlení v českých zemích? Proč se ujal slogan „vzduch je naše moře“? To popisuje fundovaná publikace Od balonu ke kosmickému vědomí propojená s končící výstavou v Plzni. O obojím pak v textu Vzlety a pády v české vizuální kultuře a myšlení píše Ivan Adamovič.

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.