V Praze se vyjednává o novém primátorovi. TOP 09 čeká klíčová volba a hrozí jí ztráta identity

Necelého tři čtvrtě roku před volbami se v Praze vedou vyjednávání o předvolebních koalicích. Důležitou roli má teď TOP 09, které se otevírá cesta dvou různých koaličních možností. To, jakou se vydá, se přitom může výrazně promítnout i do budoucnosti strany.

Když skončily volby do Poslanecké sněmovny, podporovatelům spojení pravostředových stran do koalice Spolu učaroval výsledek v Praze. Stranám se podařilo získat čtyřicetiprocentní zisk, a výrazně za sebou tak nechali druhou koalici Starostů a Pirátů.

Právě dominance v Praze se přitom stala zásadním argumentem pro to, aby strany v podobném modelu pokračovaly i do komunálních voleb v letošním roce.

Situace je přitom v současnosti taková, že TOP 09 a ODS stojí na opačných stranách pražské politiky. Zatímco TOP 09 je členem vládnoucí koalice a má v radě dva zástupce, ODS je hlavní opoziční klub. KDU-ČSL má v Praze v tomto ohledu minoritní pozici, kdy má v celém zastupitelstvu pouze jednoho zástupce.

Za ODS je přitom jasný cíl – nenechat si utéct primátorský post. Pravicová strana stála v čele Prahy přes 20 let, naposledy však měla primátora v roce 2013. Poslední volby dokonce vyhrála, ale politická shoda se našla jinde.

ODS se snaží tomuto cíli co nejvíc přiblížit, a to právě prostřednictvím koalice na celostátně úspěšném půdorysu. Do čela pražské organizace postavila dlouholetého poslance Marka Bendu s jasným úkolem – sjednotit pražskou organizaci a vybudovat komunální projekt Spolu. Vidinou je právě to, že spojení přinese koalici tak silný zisk, že se koalice bez ODS s primátorským řetězem nesloží.

Strany od té doby jednají, nyní už dokonce veřejně. A padají už i první návrhy. Podle toho, který má Deník N k dispozici, by měl být poměr kandidátů