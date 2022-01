„Tradiční“ vakcína pro váhající neočkované přijde později. Známe detaily

Vakcínu Nuvaxovid od americké firmy Novavax, jejíž část se vyrábí i v Česku, EU autorizovala už loni v prosinci. Do členských států včetně Česka se však dostane až v týdnu od 21. února, byť ministerstvo zdravotnictví původně avizovalo leden. Do poloviny března by mělo přijít 370 000 dávek, které objednalo ještě ministerstvo Adama Vojtěcha, v druhém čtvrtletí pak dalších 400 000 dávek, které objednalo už nové vedení ministerstva zdravotnictví. Popisujeme, jak by Nuvaxovid mohl být distribuován a kdo ho může dostat.