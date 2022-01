Notes: Jáma pekel a 23 hodin utrpení

Je dohlasováno. Tímto Sněmovně děkuji, že to stihla ještě před uzávěrkou tohoto Notesu. Suverénně se jednalo o nejdelší hlasování o důvěře v historii České republiky. Pro důvěru vládě Petra Fialy hlasovalo 106 poslanců a poslankyň, proti jich bylo 87. Jednání trvalo rekordních 23 hodin. Pokud přepočítám poslanecký plat (90 800 korun měsíčně) na hodinovou mzdu při 40 pracovních hodinách týdně, takto dlouhé jednání dvou set poslanců vychází zhruba na dva miliony 232 tisíc korun.

Před samotným jednáním se však Sněmovna zaobírala dnešním zjištěním Seznam Zpráv, podle nějž je spolumajitel firem, které Starostům darovaly několik milionů korun, trestně stíhaný v daňové kauze. Deník N již dříve upozornil na to, že někteří sponzoři STAN skrývají skutečné vlastníky. Téma ve Sněmovně zvedla opoziční hnutí ANO a SPD, která ho chtěla zařadit na oficiální program jednání. To jim sice neprošlo, ale starosty v hlasování, zda bod probírat, nepodrželi ani koaliční Piráti: svými hlasy se jej zdrželi. Jejich předseda Ivan Bartoš potom na Twitter napsal, že by Starostové měli své financování vysvětlit. Pirát Michálek ale zároveň na adresu hnutí ANO řekl, že je potřeba, „abychom opustili tohle pokrytectví, kdy někdo vidí třísku u svého bližního, a nevidí trám ve svém vlastním oku“.

Předlouhé jednání Sněmovny, jako každé dlouhé jednání o důvěře, jde na ruku zpravidla opozici. A bylo pro její politiky šancí, jak se zviditelnit. Politologa Lukáše Jelínka překvapila hlavně aktivita bývalé ministryně financí Aleny Schillerové.

V době, kdy byla na novou vládu upřena dosud největší mediální pozornost, se do ulic včera večer vydali zemědělci. Protestovali proti vládní strategii, která v přerozdělování dotací upřednostňuje menší zemědělce před těmi velkými. A právě těm se chystané změny nelíbí. Souhlasně jim naopak přikyvují ekologové. Více v článku Markéty Boubínové a Adély Karáskové Skoupé.

Dnes zase před ministerstvem vnitra protestovali hasiči a policisté proti povinnému očkování. Na akci byl náš fotoreportér Gabriel Kuchta.

Mluvčí Strakovy akademie řekl, že dělají všechno pro to, aby našli kandidáta, který má šanci na úspěch. To je, řekl bych, jeden z nejdůležitějších předpokladů.

Staly se ale ještě jiné věci. Centrála proti organizovanému zločinu provedla domovní prohlídky u lidí spjatých se zakázkou na odstranění starých ekologických zátěží a se skládkou Celio u Litvínova na Mostecku. Z obecného ohrožení a dalších trestných činů obvinila devět lidí a dvě firmy. O kauze píše kolega Lukáš Prchal.

Všechna zmíněná želízka v ohni ale nejsou ničím oproti jámě pekelné plné ohně hořící už padesát let, která po rozpadu Sovětského svazu připadla Turkmenistánu. Plamen, který měl za několik dní vyhasnout, hoří už půlstoletí. Země si s ním neví rady: ročně se na poušti Karakum propálí plyn za desítky milionů dolarů. Hasit jej však paradoxně není dobrý nápad. Více v článku Petra Koubského.

Další výbušné téma je z Británie: Královna Alžběta II. odebrala svému druhému synovi Andrewovi vojenské hodnosti a královské záštity. Důvodem je rozhodnutí amerického soudu, který zamítl žádost o zrušení žaloby Virginie Giuffreové. Ta Andrewa viní z toho, že ji jako nezletilou zneužíval, když mu ji za účelem sexuálního styku zprostředkovali Jeffrey Epstein a jeho partnerka Ghislaine Maxwellová.

