Koupíme testy podle německých norem, sliboval Válek. Nové antigeny pro školy ale tamní experti zatím neschválili

Vláda nakoupila další várku antigenních testů do škol, celkem 14 milionů kusů dodá společnost Masanta. Půjde opět o čínské testy Singclean. Ačkoliv ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tvrdil, že stát bude nakupovat už jen kvalitní testy splňující přísné německé normy, tyto ještě tamní laboratoř neposoudila. Dodavatelská firma se odvolává na evropský certifikát.

„Jsme si plně vědomi, že testy musejí být kvalitní, proto jsme jako vláda zajistili nákup kvalitních antigenních testů, které splňují přísné německé normy a které vycházejí z doporučení odborníků České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,“ řekl krátce před Vánoci Válek.

V pondělí ministerstva zdravotnictví a školství oznámila, že do škol opět zamíří testy značky Singclean. Jejich dodavatel, firma Masanta, má první várku 2,8 milionu kusů zavézt do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) do 14. února. Objednáno je 14 milionů testů, za jeden stát zaplatí 13,89 koruny. Nízkou cenu vysvětluje dodavatel tím, že si díky prodejům v zahraničí může dovolit krátit svou marži a testy pro stát dotovat z komerčních prodejů.

Podle dostupných informací ale vybrané testy neodpovídají Válkem avizovaným „německým normám“. Kvalitu antigenních testů totiž v Německu ověřuje nezávislá autorita, Institut Paula Ehrlicha. Ty, které v laboratoři úspěšně prošly testováním na citlivost při různých virových náložích, se pak objeví na jednotném seznamu testů určených k sebetestování, které odborná autorita označila jako vhodné.

V aktuální verzi seznamu Spolkového registru léčiv a léčivých prostředků (BfArM) lze sice testy Singclean dohledat, stojí u nich ovšem poznámka, že