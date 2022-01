Fejeton Evy Kiesler Klementové: V uplynulých dvou letech bylo napsáno mnoho článků o tom, kterak to máme v době covidu těžké. Nepochybně to tak je. Mnozí z nás onemocněli, někteří vážně, ba i smrtelně. Ztratili jsme příbuzné, lásky a přátele. Dlouho jsme se neviděli s rodinou a kamarády, být zavřeni i s dětmi v karanténě zavánělo katastrofou. Psychiatři byli zavaleni prací. Mnozí přišli o peníze, sem tam někdo zkrachoval. Optimismem nikdo nehýří ani teď, počátkem roku 2022. Věru není proč. Covid nikam nezmizel, inflace trhá rekordy a podnikat v gastronomii, službách či kultuře se stalo novou odnoží masochismu.

Co nám covid vzal, co dal a k čemu to může být dobré

Odvážím se však položit jinou otázku: Co jsme tím získali? K čemu to bylo dobré, co nás to naučilo? Můžeme popřít realitu a vítězně prohlásit, že problém neexistuje. Pak ovšem stejně podstoupíme veškeré štrapáce spojené s pandemií, leč bez výhod získaných zkušeností a zlepšené schopnosti přežít. Vychází mi tedy jako lepší možnost postavit se situaci čelem, vyrovnat se s ní se ctí a inkasovat odměnu ve formě posunu na vyšší level.

V době předcovidové naše babičky hlídaly