Rozzloben na život. Jak Charles Baudelaire omámil české umělce

Výstavu na nějaké téma lze pojmout různými způsoby. Může být takzvaně ilustrativní, kdy vystavená díla téma vystihnou jakoby muzeálním způsobem, kryjí se s ním a případně ukážou, jak se vyvíjelo v čase. Nebo si kurátor téma nově interpretuje a představí i díla, která by si návštěvník s tématem bez této interpretace nespojil. Výstava Samota uprostřed davu šla ještě trochu jinou cestou: excesivně vybrala vše, co by se tématu mohlo byť jen blížit, bez pokusu o novou interpretaci. Jako by se kurátoři řídili větou často opakovanou ve světě módy: Více je více!

Z čistě návštěvnického hlediska by takový postup měl vést ke spokojenosti. Výstava je díly novými i starými doslova přeplněna, takže