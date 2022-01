Čeká vás životní rozhodnutí? Možná pomůže upír a kukuřičné lupínky

Založit rodinu, nebo žít bezdětný život? Přestěhovat se do jiné země, nebo zůstat v Česku? U takových zásadních rozhodnutí se instinktivně snažíme představit si, která z možností nás udělá šťastnější. Možná se poradíme s těmi, kdo něčím podobným už prošli, prohledáme internet nebo si sepíšeme seznam pro a proti. Podle americké filozofky Laurie Ann Paulové však k takovým životním volbám racionálně přistupovat nejde. Jsou totiž tak významné, že jejich dopady mění i to, kým jsme. Jinými slovy – naše současné já nemůže vědět, zda naše budoucí já bude mít z rodičovství radost, jestli se mu bude dobře žít v Oregonu nebo jestli bude nová práce naplňující.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: Proč je dobré být ke svému budoucí já empatický a pochopit, že některé věci nikdy chápat nebudeme,

v čem se dilema, zda se stát upírem, podobá běžným rozhodnutím, která v životě děláme,

i co nás z pohledu filozofie o našem přístupu k neznámému naučila pandemie.

Ve své práci se věnujete konceptu transformativní zkušenosti a tomu, jak přemýšlíme nad řadou velkých životních rozhodnutí, ať už se bavíme o manželství, dětech, stěhování do jiné země, nebo kariérní změně. Každý by si asi uměl domyslet, co se pod pojmem transformativní zkušenost skrývá; jak ji ale definujete vy jakožto průkopnice v tomto tématu?

Transformativní zkušenost ráda ilustruji pomocí příkladu, kdy máte možnost stát se upírem.

Představte si, že prozkoumáváte nějaký hrad a v kobce za vámi najednou přijde Drákula s tím, že by z vás rád udělal upíra. Jste v šoku. Hrabě vám vykládá o různých pozitivech – získáte superschopnosti, neuvěřitelnou sílu, začnete svět vnímat úplně novým způsobem a v černé budete vypadat báječně.

Zmíní ale i negativa – nebudete smět na slunce, takže plánovaná dovolená u moře padá, navíc budete muset pít krev a běžné jídlo se stane nudným. Na rozhodnutí máte čas do půlnoci. Pokud se chcete stát upírem, stačí nechat okno svého Airbnb otevřené. Když se v jednoho z nemrtvých proměnit nechcete, ráno zkrátka odjedete.

Běžíte proto zpátky na pokoj a začnete si na internetu hledat co nejvíc o upírech, moc toho ale není, žádný ze zdrojů navíc nevypadá příliš důvěryhodně. Proto se nakonec rozhodnete