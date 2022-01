Notes: Děleno není lomeno a neočkovaní jako břemeno

Premiér Petr Fiala dnes předstoupil před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Takovýto krok již tradičně provází dlouhá a často emotivní debata. Někdejší předseda vlády Andrej Babiš mluvil hodinu a půl. Nezapomněl vyzdvihnout úspěchy své vlády, zkritizoval „Rusnokovu drahotu“ a připomněl i „bramborovou velmoc“. Válkovi doporučil tlumočníka do češtiny, i když sám lomítko v adrese kreativně nahradil matematickým operátorem děleno.

Pozadu nezůstal ani šéf SPD Tomio Okamura, který délkou projevu Babišovi směle konkuroval. Navrch ještě přihodil Hitlera a Saddáma Husajna. To premiér Fiala ráno vystoupil se svým věcným a distingovaný projevem, po několika dlouhých jednáních ve Sněmovně, ale směrem ke svým straníkům pronesl: „Mě už to taky s*re.“ …A konec jednání v nedohlednu. V době psaní Notesu je do rozpravy přihlášeno více než třicet zákonodárců. A celý maraton může skončit i v půl druhé v noci, jak už se v nedávné historii stalo. Výsledek je přitom předem známý. Jak dlouho trvala jednání v minulosti i jak dlouho to může trvat dnes, píše Jan Wirnitzer.

Vládní program „Fialovy party“ slibuje škrty jak ve výdajích, tak i v příjmech státu. Přesto není vyloučené, že se letos podaří sestavit rozpočet se schodkem nižším, než je 300 miliard korun.

Už za rok voliči rozhodnou, kdo se stane příštím český prezidentem. Jména kandidátů začínají krystalizovat, kampaně se začínají pomalu rozjíždět. Deník N připravil speciál k příští prezidentské volbě:

Přestože expremiér Babiš svou kandidaturu na Hrad neoznámil, ve vzduchu už visí otázka, kdo by ho mohl porazit. Podle průzkumu koalice Spolu by v prvním kole dominoval Babiš, ale ve druhém by ho mohl porazit generál Petr Pavel. Více o poměřování sil v klání o Hrad píší Hanka Mazancová a Jan Tvrdoň.

Dvojici si do podcastu Studia N pozval Filip Titlbach.

Jan Tvrdoň analyzuje silné a slabé stránky dvanácti možných prezidentů a prezidentek. Babišovi do karet hraje pevné jádro voličů hnutí ANO i vlastnictví médií a marketingový tým. Naopak trestní stíhání a to, že není „prezidentský typ“, mu nejspíš moc nepomohou.

Rozhodující také bude, kdo všechno do klání o Hrad vstoupí. Politolog Miloš Gregor varuje před možností, že by ve volbách kandidovala řada typově podobných lidí. „Představte si to jako zástup kandidátů, kteří se budou prát o to, aby se dostali do povědomí lidí, a vedle toho Andrej Babiš brázdí zemi karavanem a připomíná se lidem jako politik, který pro ně udělal mnoho dobrého,“ říká Gregor v rozhovoru.

A je to právě deset let, co politici výběr prezidenta přesunuli na bedra občanů. Zásadní změnu ústavy někteří kritizují dodnes.

Ve volbách se nehraje jen o to, kdo na Hradě (a v Lánech) vystřídá Miloše Zemana, ale i o to, jak se změní mocenské pozice stran a hnutí.

Dění za hranicemi

Dlouholetý novinář z místních novin v americké Georgii Larry Hobbs odhalil rasovou vraždu, kterou vysoce postavení chtěli utajit. Jednoduše se nespokojil s oficiální zprávou policie. Díky jeho pátrání jsou vrazi ve vězení. Na doživotí.

Jak novinář pátral, proč se nenechal odbýt a jak nesl rozsudek nad pachateli, se dozvíte v rozhovoru s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. „Tři ozbrojení muži v autě honí ulicí neozbrojeného černošského mladíka? To jsem zažil poprvé,“ říká k případu novinář lokálního deníku, který se nejspíš zapíše do dějin investigativní žurnalistiky.

Na západ Ruska jsou přesouvány tanky, obrněná vozidla i raketové systémy Grad a Uragan. Zjistili to investigativci z CIT, kteří nevylučují, že ruské posily míří k ukrajinské hranici, i když přímé důkazy o tom nemají.

V kanadském Québecu vytáhli do boje s antivaxery těžký kalibr – speciální daň. „Antivax tax“ se bude týkat všech dospělých, kteří se odmítají naočkovat, protože „představují finanční břemeno pro všechny Québečany“, prohlásil tamní premiér. Podle oficiálních údajů totiž 10 % nenaočkovaných dospělých představuje 50 % pacientů na jednotkách intenzivní péče.

KLDR včera odpálila další zkušební raketu, kterou prohlásila za úspěšně dokončenou nadzvukovou zbraň. Jihokorejci si nejdříve mysleli, že si Severokorejci trochu „zapřeháněli“. Ale ne. Při bližším zkoumání zjistili, že raketa letěla desetkrát rychleji než zvuk. A zatímco Jihokorejcům, pro jejichž protiraketový systém je zbraň hůře zaznamenatelná, dělá raketa vrásky, Severokorejci si mnou ruce – splnili jeden ze svých pěti hlavních vojenských cílů, které si loni vytyčili.

