Dá se uhasit Brána do pekla?

Otázka: Podaří se uhasit po desetiletí hořící kráter Darvaza, zvaný Brána do pekla, jak si to přeje turkmenský prezident? Odpověď: Dá se to zkusit. Ale asi to není dobrý nápad.

Představte si hořák plynového sporáku. V duchu ho zapalte a stáhněte plyn na minimum, tak aby se malé plaménky z jednotlivých otvorů ještě neslévaly do společného plamene. Pak celou věc, samozřejmě pořád v duchu, zdeformujte, aby tvořila hlubokou misku. Tu si před očima zvětšete na sedmdesát metrů v průměru a třicet do hloubky. Zasaďte to celé doprostřed pouště. Máte to? Výborně, přesně takhle vypadá kráter Darvaza neboli Brána do pekla, podivný přírodní úkaz v poušti Karakum v Turkmenistánu.

Není to žádná žhavá… hm, tedy není to žádná novinka. Podle nejčastější verze příběhu (nikoli však jediné) zapálila Bránu do pekel expedice sovětských geologů roku 1971. Když navrtali sondu, sesula se pod ní půda a začal unikat zemní plyn. Hodně plynu. Geologové usoudili, že se probourali do velké plynové kaverny, jakých je v této části Karakumu plno, a udělali to, co bylo za daných okolností běžné a celkem rozumné: plyn zapálili. Očekávali, že po několika dnech vyhoří a oni budou moci pokračovat v hledání ropy. Ani v nejdivočejších snech by je jistě nenapadlo, že kráter bude nepřetržitě hořet ještě po padesáti letech.

Po rozpadu SSSR připadl podivný přírodní úkaz samostatnému Turkmenistánu. První prezident země Saparmurat Nijazov neboli Turkmenbaši (Otec Turkmenů) dal v okolí kráteru zřídit přírodní rezervaci a při té příležitosti nechal zbourat nedalekou vesnici Darvaza (podle ruského turistického serveru V mestach „z důvodu jejího vnějšího vzhledu, nepříjemného pro cizince“). Turkmenbašiho někdejší osobní zubař, později ministr zdravotnictví a nyní již dlouho jeho nástupce Gurbanguly Berdimuhamedow se k věci postavil rázněji. Roku 2010 nařídil kráter uhasit. Není známo, jestli se o to někdo vůbec vážněji pokusil, každopádně Brána do pekla hoří dál. Před několika dny prezident svůj příkaz zopakoval a