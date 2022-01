Kulveit: Covid odhalil hloubku alternativní reality, v níž část společnosti žije. Děsivé, ale zajímavé

„Pokud teď po třetí dávce prodělám covid s tím, že mě bude tři dny škrábat v krku, je to výhra. Úspěch,“ říká vědec z Institutu pro budoucnost lidstva z univerzity v Oxfordu Jan Kulveit. V rozhovoru srovnává stávající situaci v Anglii s nadcházející situací v Česku, přístup vlády, občanů i odborníků a ohlíží se i za svým působením v českých poradních týmech. V nejbližších dnech se stěhuje do Česka. Zakládá totiž výzkumnou skupinu pro komplexní rizika na Karlově univerzitě.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Jak bude vypadat česká omikronová vlna?

Stačí málo spolehlivé antigenní samotesty?

V čem je výhoda Británie coby testovacího jezdce omikronovou vlnou?

Proč se už „nevykašle“ na poradenství?

Proč vnímá covidovou epidemii jako „cvičení“?

Co překvapilo experta na globální rizika během pandemie nejvíc?

Jak teď vypadá situace v Británii?

V Londýně už se nárůst zlomil, vlna klesá. V jiných částech Británie snad kulminuje. Londýn měl náskok, je totiž pro šíření viru ideálním prostředím. S Jihoafrickou republikou tam navíc panuje čilé spojení.

Z dostupných zpráv to pořád vypadá dobře v tom smyslu, že i když byly naprosto rekordní počty pozitivně testovaných, do nemocnic ani na jipky rozhodně tak velká vlna nedorazila. To platí?

V Londýně určitě. V dalších místech Británie to vypadá taky dobře, ale jelikož vlna ještě neklesá, není to stoprocentní. Ale v USA se zvedá vlna nakažených a stoupají i počty hospitalizací, naštěstí ani tam ne tolik jako dřív. Tato mutace má trochu jiné vlastnosti a hlavně hraje roli to, že většina lidí už nějakou imunitu má.

Na nás se vlna teprve valí, očekáváme nárůsty každým dnem. Británie je ale mnohem proočkovanější, což jistě hraje roli.

Ano. Určitě hraje velkou roli, že většina lidí je naočkovaná, rizikové skupiny skoro kompletně, polovina i boosterem nebo nemoc prodělala. Ze všech výzkumů je evidentní, že očkování opravdu pomáhá. Tři dávky výrazně.

Jak to tedy může vypadat v Česku?

Je velká otázka, jak moc je imunita české populace blízká té britské. Známe totiž jen počty očkovaných, vše ostatní jsou odhady. Třetí dávku má v tuto chvíli přes