„Já ten příběh jen nenechal být,“ říká novinář, který odhalil pozadí smrti černošského mladíka

Tři muži, kteří nyní byli odsouzeni za vraždu mladého Afroameričana na doživotí, by možná byli stále na svobodě, nebýt novináře z malého místního deníku. Larry Hobbs z americké Georgie Deníku N popsal, proč případ nedokázal pustit a co mu na něm bylo od začátku podezřelé.

O Larrym Hobbsovi se dnes píšou profilové články a rozhovory s ním vedou hlavní zpravodajské televize. Právě jeho práce totiž vedla k odhalení vrahů Ahmauda Arberyho.

„Víte, já bych se hrozně rád podíval do Prahy. Všichni mí přátelé říkají, že to je jedno z nejkrásnějších měst na světě,“ začal rozhovor s Deníkem N. Jeho nadšení se ještě znásobilo, když se jako celoživotní rybář dozvěděl, že se ve Vltavě dají chytat ryby. „Přijedu, jakmile to půjde!“ řekl a začal vyprávět o příběhu, který změnil život nejen jemu, ale i mnoha dalším.

O čem se v rozhovoru mimo jiné bavíme: Jak poznal, že oficiální verze policie o smrti Ahmauda Arberyho nesedí.

Kdy se příběh z lokálního stal celonárodní kauzou, kterou živě přenášely televize.

Jaké to pro něj bylo, když se dozvěděl soudní verdikt nad Arberyho vrahy.

Vzpomenete si, jak jste se o smrti Ahmauda Arberyho dozvěděl?

Byla neděle 23. února 2020 odpoledne, měl jsem volno a ze sociálních sítí se ke mně dostala zpráva, že byl někdo zastřelený ve čtvrti Sattila Shores. To je malá, klidná, ospalá čtvrť, kde žijí středně bohatí lidé, tak mě to zarazilo.

Co jste udělal?

Policie nic nesdělila, tak jsem v pondělí zavolal na patologii a