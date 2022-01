Fér by bylo, kdyby Farský řekl voličům o stipendiu před volbami

Polemika: Má politik na půl roku opustit poslanecké lavice a jet studovat do zahraničí? Měl by před volbami oznámit, že se na něco takového chystá? Názory na to se různí napříč společností, ale i naší redakcí. Přinášíme argumenty pro i proti.

Nelze samozřejmě mluvit za všechny voliče Jana Farského. Co člověk, to názor. Jeho krok jistě řada z nich schválí. Nicméně – pokud se některý z nich bude cítit zklamaný, má na to nesporný nárok.

Ne proto, že by půlroční pobyt na americké univerzitě byl pro politika ztráta času. Farský má samozřejmě pravdu, když v rozhovoru pro Deník N říká, že Fulbrightovo stipendium není žádná dovolená. S trochou jízlivosti by bylo možné dodat, že pár měsíců na západní univerzitě je přesně to, co čeští politici potřebují ze všeho nejvíc.

Pokud by pobyt na Západě absolvovali všichni, ani ne nutně na univerzitě v rámci prestižního stipendia, pomohlo by to české politice konečně se vymanit z nebezpečného vnímání našeho přirozeného civilizačního prostoru jako dekadentní říše těsně před kolapsem. A česká veřejná debata by konečně srovnala krok s tou současnou, věnovala by se tématům, o která dnes jde, a řešením, o kterých má smysl uvažovat.

Není snad oblast, ve které by dnes a denně nevyplouvala na povrch zoufalá ztráta kontaktu české politické scény se světem, jakkoliv se odtrženost od reality snaží kamuflovat jako obranu „normálního světa“. Už vůbec nemluvě o znalosti angličtiny, kterou snad i průměrný žák základní školy dnes ovládá lépe než průměrný ministr.

To vše je nejen velká ostuda, ale i reálná brzda rozvoje České republiky. Proto by bylo možné Farskému za jeho rozhodnutí zatleskat, i když zrovna on na politické scéně nepatří k těm, kterým reálné povědomí o Západě zřetelně chybí.

Právo na fér hru

Jenže voliči mají právo na to, aby s nimi politici hráli fér hru. Aby po volbách dělali to, co před volbami slibovali. A to Farský neudělal – v kampani rozhodně nesliboval, že hned po volbách zmizí do Ameriky. O stipendium přitom musel usilovat dlouho před volbami. Kdyby