Hlavně foť, vole, moc nepřemejšlej. Deníky umanutého fotografa Josefa Koudelky vyšly knižně

„Nic nemít, nestydět se za to a bejt tím známej. Dělat jen to, co se mně líbí, pro co žiju, a taky tím bejt známej. Jen tak budeš chlap, kterej má na této zemi svoje místo. Nebude to almužna, když ti někdo dá místo na přespání a jídlo. Ty mu za to dáš kus sebe.“ To je Koudelkův životní program, který sepsal v exilu v roce 1971, tedy rok po té, co si začal psát deníky, a kterého se do svých 83 let pevně drží. Výbor z jeho deníků z let 1970 až 2019 právě vydalo nakladatelství Torst.

Vzhledem k rozsahu tohoto textu se soustředím pouze na Koudelkovy začátky u nás, které znám od něho, a v exilu, které velice pečlivě zdokumentoval ve svých denících. A také na jeho první a zároveň celoživotní téma‚ kterým jsou Cikáni (slovo Romové nikdy nepoužil). Činím tak proto, že nejlépe ilustrují utváření či upřesňování jeho pevné osobnosti i důvody jeho světového úspěchu, za nímž stojí velké soustředění, odříkání, píle, ale i jeho ustrojení: na sebe a na spolupracovníky byl přísný a k druhým přívětivý, nikdy jsem ho nezažil jako nabručeného mrzouta, dovedl se vřele rozchechtat.

Známe se blíže od poloviny šedesátých let, patřil