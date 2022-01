Rozděleni přímou volbou prezidenta. Deset let od zásadní změny ústavy

Deset let poté, co politici výběr hlavy státu přesunuli ze společného hlasování obou komor Parlamentu do rukou občanů, je stále patrný příkop mezi příznivci a odpůrci přímé volby. „Pokládám to za největší politickou chybu, jakou jsem kdy udělal,“ kaje se dlouholetý občanskodemokratický poslanec Marek Benda. „Nepatřím k politikům, kteří přímou volbu prezidenta podporovali a dnes tvrdí, že to byl největší omyl, a módně to kritizují,“ zní zase od jeho bývalého stranického kolegy a nynějšího europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).