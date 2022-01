Notes: Letecká linka mezi Oregonem a Prahou? Nefér vůči voličům, ale i možný přínos pro Česko

Poslanec Jan Farský (STAN) obhajuje svůj záměr stát se „létajícím poslancem“ – z Česka chce odcestovat na půlroční stáž do USA a zpět do Prahy létat jen na důležitá hlasování ve Sněmovně. Přichází tak s originálním řešením dosud ne uspokojivě rozluštěné hádanky, jak být v jeden čas na dvou místech. Riskuje při tom ale jak důvěru voličů, tak váhu poslaneckého úřadu. „Nemá to stoprocentní řešení. Kdyby existovalo, vyberu si ho, ale ono prostě není,“ vysvětluje Farský v rozhovoru s Markétou Boubínovou.

Pokud názor na obdobné počínání politika nemáte a chcete si ho utvořit, nebo pokud ho máte a chcete ho otestovat možnými protiargumenty, připravili jsme k otázce také polemiku. Podle Jany Ustohalové a Elišky Hradilkové Bártové může Farský využít nabyté znalosti a zkušenosti ze studijního pobytu ve prospěch Česka. Jan Moláček se naproti tomu domnívá, že voliči měli právo znát Farského záměr už před volbami. Pak by podle něj bylo vše v pořádku.

Předsedkyně Volného bloku Jana Volfová už nechce být „volná“ a ráda by současnému názvu uskupení přistřihla křídla. „Značka“ Volný blok je podle ní zdiskreditovaná, a to kvůli rozvolněnému chování bývalého volebního lídra Lubomíra Volného. Nejde přitom o strkanice ve Sněmovně nebo šíření dezinformací o ivermektinu – rozkol v uskupení měly způsobit až informace, podle nichž Volný zneužíval sociální dávky, píše Bára Janáková.

Možná to si teď zpívá vězeňská cela, kterou dnes po odkroucení si poloviny sedmiletého trestu za korupci opustil bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath. Z věznice, kde se věnoval i své lékařské praxi, odcházel jak jinak než s krabicí. S novináři nemluvil, a naštěstí tak nemusel zodpovídat dotazy, co si v krabici nese tentokrát.

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář by nejspíš rád pohnul i s oblohou tak, aby mu vyhovovala a nedívala se, kam nemá. A pokud ne s oblohou, s policií určitě. Nátlak na výměnu šéfa policistů ve Zlínském kraji mu nevyšel, Deník N se jeho pokusům ale dál věnuje – Lukáš Prchal se Zdislavou Pokornou nyní zjistili, koho si Mynář v čele zlínské policie přál. Nepřekvapivě jde o člověka, se kterým je Hrad spojený. Snad by se při lepší konstelaci hvězd nad zlínskou policií blýskalo Mynářovým zájmům na lepší časy?

Pofoukání na bolístku na nohy ho postaví – před sto lety přitom nepostavilo pacienta na nohy pofoukání, ale poprvé injekce inzulinu. Dospívajícímu Leonardu Thompsonovi zbývalo možná několik měsíců života, záhy po podání látky se ale jeho stav zlepšil a inzulin pak začal pomáhat i dalším. „Bylo to úchvatné. Ty děti se ‚probouzely‘ z bezvědomí a v řádu dnů a týdnů se jim začalo výborně dařit,“ líčí profesor Michal Anděl, který diabetu zasvětil celý profesní život.

„Bylo to – dovolím si to srovnání – do jisté míry podobné, jako když svět obletěl příběh o Wintonových dětech. Oboje děti měly před sebou už jen vymezený čas života, nezvratný osud, ale byly zachráněny,“ popisuje a v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou se dostává i k dalším tématům, na něž by byl inzulin naopak krátký.

Jan Úšela se v textu věnuje trampotám finanční platformy Xixoio, jejíž pochybná minulost naopak jako by rostla do nebe – rizikové obchody, exekuce, dluhy dodavatelům… „Děkujeme Bohu a všemu, co řídí nás a naše životy v důvěře, že se vše děje v zájmu nás všech i v zájmu budoucnosti všech lidí na této planetě,“ psal přitom šéf firmy Richard Watzke a chválil si negativní mediální reklamu. Jeho bývalí podřízení jej popisují jako charismatického řečníka, ale i zdatného manipulátora zahleděného do ezoteriky:

„Watzke je megaloman. Neustále opakoval, že budeme všichni strašně bohatí, jen musíme vydržet. Říkal, že změníme svět, že změníme bankovnictví,“ popisuje jeden z někdejších zaměstnanců, a jak už to tak bývá, někdy svou mez nacházejí spíš velké plány.

Po schodech do nebe nadále stoupají především ceny, a to i bytů a domů. Někteří developeři dokonce novostavby zdražují, i když už s klienty podepsali smlouvy garantující nižší kupní ceny. Problémům, které to lidem přináší, se věnuje v textu Jan Úšela. „Koncem loňského roku přišel developer s tím, že kvůli zvýšení ceny vstupů nám byt zdraží o 400 tisíc. Řekl nám, že to můžeme buď přijmout, anebo nám vrátí to, co jsme zatím zaplatili, a on byt prodá někomu jinému za vyšší cenu,“ popisuje zkušenost jeden z dotčených.

Velkou část předvolebních nákladů Šlachtovy Přísahy inkasovala jediná firma, která přitom zřejmě náhodou sídlí v rodinném domě místopředsedy Přísahy Tomáše Sochra a náhodou také patří jeho kamarádovi z dětství Petru Kahounovi. „Financování Přísahy je transparentní, i podle Transparency International má jedno z nejlepších hodnocení,“ odmítá pochybnosti Robert Šlachta. Podrobněji se financování hnutí věnuje v textu Jan Moláček.

V Deníku N dnes najdete i další texty hodné pozornosti. O čem v Ženevě jednaly Rusko a USA osm hodin, když tvrdí, že se na ničem nedohodly? Rekonstrukci jednání přináší Petra Procházková s naší novou kolegyní Anitou Mejzrovou.

Petra Procházková s Lukášem Prchalem se také ptali českého konzula na to, jak vypadá situace v Kazachstánu, i na vztah Astany k Česku. „S Českou republikou jsme měli vždy vynikající vztahy. Velké množství kazašských studentů se učí na vašich vysokých školách,“ popsal.

Tomáš Linhart si zase všímá problému, který rozdělil německou vládní koalici. Sociální demokraté stojí za plynovodem Nord Stream 2, Zelení požadují jeho zablokování. Jak se k problému staví kancléř Olaf Scholz?

Magdalena Slezáková přináší vhled do dění v Číně. V její čínské depeši najdete příběh, který vedl k omluvě čínské vlády, a dozvíte se také o odporu vůči tetováním, který panuje v čínském fotbale.

Ve Studiu N pak o světě nad našimi hlavami – o Webbově teleskopu, který vědci úspěšně vyslali do vesmíru, mluví Filip Titlbach s Petrem Koubským.

