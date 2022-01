Není to dovolená ani studium, ale kus práce, říká Farský o půlroční stáži v USA. Poslaneckého mandátu se nevzdá

Poslanec Jan Farský (STAN) včera večer oznámil, že se v příštím půl roce v rámci Fulbrightova stipendia chystá na stáž na americkou Oregon State University. Vzdá se funkce předsedy poslaneckého klubu, zůstane ale poslancem. V rozhovoru s Deníkem N tvrdí, že jeho plánovaný výzkum Jak transformovat 250 let amerického federalismu na návod pro příštích 25 let EU je součástí jeho práce.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Nepostupuje Jan Farský v rozporu s koaliční smlouvou mezi STAN a Piráty?

Zda by neměl mít politik svou kvalifikaci vyřešenou před vstupem do politiky.

Jak by chtěl létat ze západního pobřeží USA na důležitá hlasování do Prahy.

Nechcete se vzdát poslaneckého mandátu, zároveň zde ale půl roku nebudete. Sice slibujete, že na zásadní hlasování z oregonského městečka Corvallis na opačné straně USA přiletíte, není to ale v rozporu s koaliční smlouvou mezi STAN a Piráty?

Klidně mě můžete kritizovat. Co se týče smlouvy, to ustavení znám, konzultoval jsem ho se svou náhradnicí (Jamila Levko, STAN, ředitelka libereckého divadla, která by se stala poslankyní v případě, že by se Farský vzdal mandátu, pozn. red.). Podpořila mě už někdy v listopadu, kdy jsem jí říkal, že ta možnost tady je, byť to samozřejmě ještě záleží na řadě okolností. Ona mě jasně podpořila v tom, že odstoupit nemám.

Probral jsem to i s Petrem Fialou (ODS, premiér), Vítkem Rakušanem (předseda STAN, ministr vnitra) i s Petrem Pithartem. On byl jedním z těch, kteří mi dávali doporučení pro Fulbrighta (pro žádost o stipendium). Všichni se shodli v tom, že odstoupit v žádném případě nemám, že je to vědecká stáž na „political science“ (politologii, politické vědy) na politické téma, které má i dovnitř nějaký význam. Má to význam i pro mě, to vůbec nezastírám, prohloubím si znalosti, chci si také urovnat spoustu myšlenek, získat nadhled a zároveň svou angličtinu dostat na takovou úroveň, abych mohl komunikovat na mezinárodní úrovni, když to bude potřeba (požadavkem k získání Fulbrightova stipendia je velmi dobrá znalost angličtiny, pozn. red.).

Co říká koaliční smlouva mezi Piráty a STAN: Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení: bude brát práci poslance, případně člena vlády jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času; z funkcí zastupitelů na obci či kraji je přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí.

Ke koaliční smlouvě: Jakubu Michálkovi (Piráti) jsem to říkal zhruba před čtrnácti dny, pirátský náhradník