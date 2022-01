Sednu si do tramvaje a prostě se cítím dobře, říká hvězda dopravních podniků Karolína Hubková

Zrodila se nová hvězda pražské veřejné dopravy. Jmenuje se Karolína Hubková a už devět let vozí cestující po hlavním městě. Po úspěších na sociálních sítích je nyní sympatická tramvajačka hlavní postavou reklamního spotu a do pražských ulic shlíží také z billboardů.

Co jste si poprvé říkala, když jste se viděla v reklamním spotu?

To jsem já? To byla první otázka, co mi běhala hlavou. (smích)

Jaké byly reakce okolí?

Hodně mě překvapilo, že reakce lidí jsou pozitivní. To jsem nečekala, protože spousta lidí smýšlí o veřejné dopravě negativně. Lidé chválí, že je video poutavé a má skvělý poetický nádech. Na první pohled je jiné než ostatní.

Společnost West Media Communication www.westmedia.cz, která za spotem stojí, do rolí obsadila zaměstnance dopravních podniků. Vy v něm promlouváte k lidem, skoro to až vypadá jako osobní zpověď. Sžila jste se s rolí? Je to skutečná Karolína Hubková?

Spot byl mnou inspirovaný, ať už se jedná o tetování na ruce nebo o to, že se v klipu objevuje kočka, které mám moc ráda. Přesněji řečeno je to můj kocour, pan herec kocour. (smích)

Rozhodovala jste se dlouho, zda na natáčení kývnout?

Jsem spontánní člověk, mám ráda výzvy a jsem pro každou špatnost, takže jsem měla hned jasno.

V závěru spotu odkrýváte rukáv a ukazujete tetování tramvaje na předloktí. Doslova říkáte „tahle služba je vášeň na celý život“. Je to opravdu tak?

Tetování mám ve skutečnosti na stehně, ale to by se do spotu nehodilo. Jsem ale ráda, že to působí tak věrohodně (smích). Tramvaje jsou pro mě opravdu láskou na celý život. Můj otec je tramvajákem a u tramvají je i můj manžel. Lásku k tramvajím si držím od dětství i postupem života.

Takže jste si splnila dětský sen.

Je to tak. Když se nás ve školce ptali, čím chceme být, nejčastěji se děti chtěly stát veterinářem, učitelkou nebo popelářem. No a malá Karolínka říkala, že chce být buď tramvajačkou nebo prezidentkou (smích).

Věnovala jste se i modelingu. Co se musí stát, aby se z modelky stala řidička tramvaje?

Když mně v agentuře řekli, ať zhubnu, tak jsem s modelingem sekla. Nejsem člověk, který si chce hlídat, jak má pěstěný nehty nebo jestli má modřinu. Baví mě tvořit a potřebuji být mezi lidmi a sbírat jejich příběhy. A o tom modeling není. Když si ale sednu do tramvaje, cítím se dobře.

Na sociálních sítích máte tisíce fanoušků. Teď jste k vidění i na řadě billboardů v Praze. Máte ponětí, kde až může Vaše kariéra skončit?

Myslela jsem si, že jsem na vrcholu kariéry, když jsem měla tisíc sledujících na Instagramu. Tehdy jsem si říkala, že jako ženská, co řídí tramvaj, už nemůžu oslovit víc lidí. Pak se ale naskytly další a další příležitosti. Vůbec nevím, ale myslím si, že větší než na billboardu už být nemůžu. (smích)

Máte nějaký sen související s tramvajemi, který byste si chtěla splnit?

Těším se, až nastane ta chvíle, kdy se bude otevírat tramvajová trať na Václavském náměstí, a já tam pojedu s historickou tramvají. To jsou milníky, které nejsou nesplnitelné, o to raději si do své cesty životem i kariérou stavím.