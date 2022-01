Notes: Dnešní podcast Studia N o ptáčcích je úlevou, kterou jsme od covidu potřebovali

Kvůli nepředvídatelnosti koronaviru jsme poslední dva roky permanentně v operativním módu, připraveni z hodiny na hodinu vše rušit a improvizovat. Jenže improvizace je velmi náročný proces, a tak není divu, že jsme tak vyčerpaní. Jediné, jak zpětně získat pocit, že máme svůj život ve svých rukách, je zcela osekat rizikové aktivity – jenže to jsou skoro všechny, které nám dodávají vnitřní obnovu. A tak jsme vysílení, i když jsme v podstatě nic moc nezažili.

Tyto pocity jsem si koncentrovaně prožila během dvou týdnů, kdy jsme s rodinou byli na Vánoce v Česku, a náležitě je popsala v dalším díle svého Amerického deníku. Málokdy jsem dostala tolik jednoznačně chápavých reakcí. Je vidět, že tuto únavu a vyčerpanost prožívá hodně z nás.

Jsem ráda, že to máme za sebou a že jsme zase zpět v Americe. Být na druhé straně Atlantického oceánu má totiž někdy svoje nesporné výhody, třeba dnes v noci – zatímco Petra Procházková spala, já jsem mohla vyhlížet, zda animovaný film Moje slunce Mad, natočený podle její knížky Frišta, dostane toho Zlatého glóba. Těšila jsem se, že díky časovému posunu budu moci Petře oznámit radostnou novinu první a náležitě jí pogratulovat, ale porota se nějak spletla a udělila vítěznou sošku jinému filmu.

Irena Hejdová pak popsala, co všechno dalšího se při netradičním předávání cen dělo. Hollywood se skrze letošní (ne)udílení Zlatých glóbů vrátil k podstatě, a tedy k filmům samotným a k jejich silným příběhům.

Každopádně pokud si chcete trochu pohladit unavenou duši, poslechněte si báječný podcast Filipa Titlbacha o ptáčcích. Některé totiž slyšíme na našem území čím dál méně a ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek v rozhovoru Studia N vysvětluje proč. Pták roku 2022 je zvonek zelený a pan Vermouzek popisuje, co může udělat každý z nás, aby podpořil biodiverzitu v místě, kde žije.

Na mezinárodní scéně je pro nás velké téma Rusko. Podle komentátora Michaela Romancova si Putin už Kazachstán nikým vzít nenechá. Bude se ale muset vypořádat s Čínou, která v něm má své zájmy.

Slovenský kolega z Denníku N Mirek Tóda vysvětluje v rozhovoru s postsovětským expertem Alexandrem Dulebem, proč válka s Ukrajinou může Putina stát vše a co je v sázce při jednáních s Rusy.

Nebyl by to den, aby se nedělo něco zlomového kolem covidu. Jan Wirnitzer a Adéla Karásková Skoupá se vydali hledat lidi, kteří podepsali petici proti povinnému očkování hasičů a policistů. Zjistili, že s podpisy a identitou signatářů to není zase tak horké, jak se zdálo.

Iva Bezděková a Hanka Mazancová se zase podívaly na to, jak to bude s karanténou, kdo do ní nespadá a kterým profesím se vyhne. Zjistily, že vláda už se nedívá tak nesmiřitelně na ty, kdo mají pozitivní antigenní test. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza dokonce zašel ještě dál, když navrhl, aby si vedení podniků sama rozhodovala, zda nechají nakažené doma, či ne.

Ať to dopadne jakkoliv, patrné je jedno: Už se z covidu tak netřeseme strachy jako dřív. Nevím, jestli to je dobře, ale je to po dvou letech života s ním každopádně změna.

