Podniky si samy rozhodnou, kdy nechají nakažené pracovníky v práci, navrhuje Prouza

Vláda uvažuje o možnosti, že by se takzvané pracovní karantény rozšířily i na další profese, které nejsou v kritické infastruktuře státu. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v rozhovoru s Deníkem N potvrdil, že návrh na rozšíření profesí přichází právě od zaměstnavatelů.

Ministerstvo zdravotnictví původně navrhovalo pracovní karantény pouze pro krizovou infrastrukturu, tedy hasiče, zdravotníky, policisty a další nezbytné profese. Nyní uvažuje o tom, že by s pozitivním antigenním testem mohli chodit do práce i další pracovníci, pokud jim to zaměstnavatel umožní. Ten nápad přišel od vás?

My jsme se už minulý týden bavili s ministrem zdravotnictví o tom, co bude znamenat omikron pro firmy. První část debaty se týkala zkracování karantén na pět dní. Ministr upozornil na to, že kvůli omikronu tu můžou být desítky tisíc nakažených denně.

V tu chvíli hrozí, že nebude dost lidí ani na základní provoz firem. Když byla na stole pracovní karanténa pro zdravotníky, navrhli jsme, zda by ji v takovém masivním počtu nakažených nebylo možné aplikovat i na jiná pracoviště.

Co konkrétně jste tedy navrhli?

My jsme