Válka s Ukrajinou může Putina stát vše. Ve velkém rozhovoru expert vysvětluje, co je v sázce při jednáních s Rusy

Proč se svět ocitl na pokraji největšího konfliktu od dob studené války?

Před sérií jednání mezi Západem a Ruskem, která začala dnes v Ženevě, probíráme s Alexandrem Dulebou, analytikem Společnosti pro zahraniční politiku a profesorem Prešovské univerzity, proč je situace tak napjatá, zda může vzniknout nějaká dohoda mezi Ruskem, USA a NATO a co by následovalo, kdyby jednání selhala a mezi Ruskem a Ukrajinou vypukla totální válka.

Ve velkém rozhovoru dále rozebíráme:

jak se z Ruska stal ochránce autoritářských režimů, který brání modernizaci a demokratizaci sovětských zemí;

proč země jako Arménie, Bělorusko a Kazachstán zřejmě zůstanou zamrzlé v postsovětském marasmu;

jak Zelenskyj převezl Moskvu a Putin se s tím nyní nemůže smířit;

co se stane s Kazachstánem a proč je tamní situace zcela odlišná od té běloruské;

co jsou ve skutečnosti Putinovy červené linie a kde je má Aliance;

proč by Putin riskoval vlastní krk válkou proti Ukrajině

a další otázky.

Dnes v Ženevě začaly netrpělivě očekávané rozhovory mezi USA a Ruskem, po nichž budou následovat rozhovory v NATO a OBSE. Mohou je dramatické události v Kazachstánu nějak ovlivnit?

Může to ovlivnit jednání, a to i zcela zásadně. Jsme svědky toho, že Rusko de facto pohlcuje Bělorusko, a toho, co se nyní děje v Kazachstánu: pokud se podaří protesty násilím potlačit a udržet režim Kasyma-Žomarta Tokajeva, stane se Kazachstán druhým Běloruskem. To znamená, že se stane absolutně závislým na Rusku. A to výrazně změní dynamiku ve východní Evropě.

Proč?

Teď jsme svědky stále se prohlubujícího konfliktu mezi takzvaným Asociačním triem (Ukrajina, Moldavsko a Gruzie) na jedné straně a na straně druhé formujícím se blokem zemí jako Kazachstán a Bělorusko, kde bude mít Rusko jasnou převahu.

To bude znamenat eskalaci konfliktu mezi těmito tábory a s tím spojené rostoucí