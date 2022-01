Světové tržiště v době covidové: skutečná rizika jsou politická, ne logistická

Komentář Matěje Bajgara: Příliš snadno se může stát, že populismus nebo ekonomická negramotnost současných vlád rozboří, co jejich předchůdci desítky let budovali.

Když se na začátku roku 2020 začal šířit covid-19, dovoz chirurgických roušek a jiných ochranných pomůcek z Číny do Evropy klesl zrovna ve chvíli, kdy začala poptávka po tomto vybavení raketově růst. Regály s dezinfekčními gely zely prázdnotou. Lidé od Austrálie po Německo začali zběsile skupovat plechovky fazolí a toaletní papír.

Uplynuly už skoro dva roky, ale světové dodavatelské řetězce jako by šly z deště pod okap. Náklady na dopravu lodním kontejnerem vzrostly pětinásobně. Zboží se buď vůbec nedostane na palubu, nebo je uvízlé ve frontách lodí čekajících na odbavení v přístavech. Dramaticky rostou ceny stavebního materiálu. Výroba ve Škodovce stojí, protože chybí čipy. Svatební šaty mé mladší sestry strávily její svatbu na palubě lodi Ever Given, vzpříčené přes Suezský průplav.

Není těžké dojít k názoru, že jsme to s globalizací přehnali. Jsme příliš vystavení výkyvům postihujícím zbytek světa. Naše supermarkety se příliš spoléhají na zboží z dovozu a podniky závisí na součástkách dovážených z opačné strany zeměkoule (a na zahraniční poptávce). Byli bychom na tom lépe, kdybychom zpřetrhali překomplikované dodavatelské řetězce a výrobu vrátili zpátky domů. Když ne do Česka, tak alespoň do Evropy.

Výše řečené zní v dnešní době možná rozumně, ovšem nové studie předních ekonomů ukazují, že by to byla chyba. Zatímco výhody