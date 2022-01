Průzkum Spolu: Babiše by porazil Petr Pavel. Koalice hledá dál

Kdo může porazit Andreje Babiše v prezidentských volbách? Tuto otázku, i přes to, že Babiš své prezidentské aspirace prozatím oficiálně nepotvrdil, si kladou mnozí. Expremiér a šéf hnutí ANO je totiž u velké části voličů navzdory podzimní volební porážce stále velmi populární.

V případných prezidentských volbách by tak mohl patřit k předním adeptům na celkové vítězství. Sám expremiér se po sněmovních volbách trochu stáhl, hlavní tíhu opozičních bojů nechal na svých kolezích a oznámil, že bude Česko brázdit v obytném voze. I proto řada jeho odpůrců o jeho kandidatuře nepochybuje. Nahlas o ní jako o hotové věci mluví i Babišova konkurence.

A právě proto svého kandidáta, který by se mohl s Babišem utkat a ideálně jej porazit, začaly hledat politické strany včetně koalice Spolu. Ta si koncem loňského roku nechala u agentury Ipsos zpracovat výzkum, který u vybraných kandidátů zjišťoval například to, jak by si vedli v prvním kole voleb, jak je lidé znají, nakolik jim důvěřují, a zejména jak by si mohli vést v potenciálním druhém kole. Závěry výzkumu má Deník N k dispozici.

„Rozhodli jsme se, že uděláme maximum pro to, aby Andrej Babiš nebyl příštím českým prezidentem. Proto i série tweetů, kterou otvíráme debatu o budoucím prezidentovi. Na základě toho výzkumu jsme zjistili a zjišťujeme, že spousta kandidátů se vybije mezi sebou,“ říká místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

První kolo: Babišova drtivá výhra

Z průzkumu plyne několik důležitých závěrů. Na startu prezidentské kampaně má