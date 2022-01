Částečný součet: ježci jako cvičiště odolných bakterií, skvěle rozevřený teleskop, poznámky k filmu, o němž mluví všichni

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomíná fiasko firmy Theranos, zabývá se paleoantropologií, analýzou DNA ze vzorků vzduchu, komentuje novinky kolem covidu a nabízí vám tolik zajímavých linků k prokliknutí, až nebudete rádi.