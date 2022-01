Klidné vládnutí, ostřelovačská pozice nebo odraz ode dna. O co hrají strany v prezidentské volbě?

Do rozjíždějícího se vlaku další volební kampaně vstupují politické strany v různé kondici. Pro koalici Spolu mohou být prezidentské volby okamžikem dalšího potvrzení úspěšné spolupráce a dalším krokem k integraci české pravice, hnutí ANO by mohly přinést ambivalentní pocity z odchodu jeho šéfa na Hrad, levice si pak od výběru hlavy státu slibuje jednu z šancí na svou resuscitaci.

Aliance Spolu se začátkem letošního roku stále veze na vlně úspěchu, kterého dosáhla na podzim. Tehdy se jí podařilo porazit ANO Andreje Babiše a spolu s Piráty a hnutím STAN převzít vládu. Sázka na spolupráci zafungovala, oproti řadě předpokladů se Spolu podařilo projít předvolební kampaní i jednáním o programu a místech na kandidátkách v podstatě bez problému.

Společná chuť

Lídři zapojených uskupení po volbách oznámili, že chtějí v užší spolupráci pokračovat. „Voliči nám dali jasně najevo, že projektu Spolu věří. Myslím, že musíme hledat cesty, jak by mohl pokračovat i do dalších voleb. S partnery to řešíme a