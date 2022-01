Představte si zástup podobných lidí proti Babišovi v karavanu. Klíčové bude, kdo všechno bude kandidovat, říká politolog Gregor

Zhruba za rok se miliony voličů opět zvednou a půjdou rozhodovat o tom, kdo se stane příštím prezidentem. Spekuluje se zatím o více než desítce jmen. Politolog Miloš Gregor varuje před možností, kdy by ve volbách kandidovala řada typově podobných lidí. „Představte si to jako zástup kandidátů, kteří se budou prát o to, aby se dostali do povědomí lidí, a vedle toho Andrej Babiš brázdí zemi karavanem,“ říká Gregor, který se podílel na kampani koalice Spolu ve sněmovních volbách.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Jaké výhody mají v prezidentských volbách straničtí a občanští kandidáti?

Proč zatím kandidaturu ohlásilo tak málo lidí?

Jak volby ovlivní, jestli se na společném postupu domluví vládní koalice?

Do prezidentských voleb vedou různé cesty: sběr podpisů občanů, nominace od poslanců nebo senátorů. Každá z nich má své výhody. Jaké jsou benefity stranických kandidátů?

Možná to zní jako drobnost, ale základní výhodou je stranické zázemí. Podívejme se na volby 2013 nebo 2018. Základní podmínka dobré kampaně, a tím pádem šance, aby byl kanditát vůbec zvolen, je, že má kolem sebe velký, silný a zkoordinovaný tým.

Když se budeme bavit třeba o Andreji Babišovi nebo o společném kandidátovi vlády, respektive koalice Spolu – ti budou mít nespornou výhodu. Budou se moci opřít o silný stranický aparát, o marketéry nebo PR tým. V případě Andreje Babiše je to nejen hnutí ANO, ale navíc i Agrofert a Mafra.

Politici spojení s konkrétní stranou ale mají v prezidentských volbách i některé nevýhody. Hůř se jim získávají voliči jiných politických stran. Typicky pro Andreje Babiše může být právě jeho stranickost bariérou, jež mu zabrání oslovit voliče SPD, případně sociální demokraty a komunisty, na které by cílil. To ale platí i pro potenciálního kandidáta koalice Spolu, který už by měl politickou minulost.

Dá se s tímto negativním faktorem v kampani pracovat? Mám na mysli, že se kandidát pokusí sundat si stranické tričko.

Oslabit to určitě jde, ale otázka je, do jaké míry. Vedle toho je podstatným faktorem, co udělají protikandidáti a jejich kampaně. Nemůžeme uvažovat jen o sebeprezentaci jednotlivých uchazečů samostatně.

Můžeme počítat s velmi špinavou a negativní kampaní, což může být jistá