Odešel Sidney Poitier, herec, který „kráčel s králi“ a překračoval tabu, co smí černý herec na plátně

Ve čtvrtek 6. 1. zemřel ve věku 94 let herec Sidney Poitier. Muž mnoha prvenství a prolomených rasových tabu v historii americké kinematografie, ať už šlo o prvního Oscara pro černošského herce za hlavní roli, první polibek černocha s běloškou na filmovém plátně, nebo první facku, kterou dal černoch ve filmu bělochovi. Poitierovu kariéru a úspěchy jednoduše vystihl filmový kritik New York Times: Poitier „nedělá filmy, ale milníky“.

Poitier se narodil na Floridě – o tři měsíce předčasně –, kde jeho rodiče z Baham prodávali domácí rajčata na trhu. Jeho otec nepočítal se synovým přežitím a zakoupil pro něj malou rakev; matka zašla za kartářkou, aby zjistila Sidneyho budoucnost. Dozvěděla se, že nejmladší ze sedmi Poitierových dětí „bude kráčet s králi“. Sidney předčasné narození přežil a zároveň narozením na americké půdě získal americké občanství.

Do USA se však přesunul až v patnácti letech a poprvé zjistil, co znamená být černoch v USA. Rasismus byl podle Poitiera „všude jako ostnatý drát, do kterého jsem pořád narážel a který mě řezal“. Po přesunu z Miami do New Yorku se probíjel jako umývač nádobí, poslíček, kopal výkopy a o studených nocích přespával na placených toaletách. V 16 letech ho vzali do armády, když zalhal o svém věku, ale na štaci ve vojenské nemocnici dlouho nevydržel.

Po válce se rozhodl stát hercem, ale první konkurz v černošském American Negro Theater dopadl katastrofálně, protože Poitier hovořil anglicky s neproniknutelným bahamským přízvukem. Kvůli nedostatku herců