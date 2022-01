Notes: Příštího prezidenta už možná budete moci volit i v cizině, ale steak z brazilského býčka si tam asi nedáte

Poslední pracovní den prvního týdne roku dvou tisícího dvacátého druhého nebyl právě bohatý na události (skoro by se chtělo říct: zaplaťpánbůh), a tak jsme se snažili vynahradit to našim čtenářům vlastními zajímavými zjištěními, reportážemi a názory. Posuďte sami, nakolik se nám to povedlo.

Z nejzajímavějších událostí, analýz a komentářů vybíral Libor Stejskal

Začněme na domácí politické předzahrádce. Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan nám sdělil, že by zavedení korespondenční volby, kterou kabinet slibuje ve svém programovém prohlášení, chtěl prosadit ještě do prezidentských voleb v příštím roce. To by k urnám zcela jistě „přivedlo“ mnohem víc Čechů žijících v zahraničí, jejichž hlasy by podle některých politologů mohly rozhodovat těsná hlasování. Mimochodem věděli jste, že například v druhém kole prezidentských voleb v roce 2018 Jiří Drahoš mezi Čechy v zahraničí deklasoval Miloše Zemana v poměru 90 : 10? Více se dozvíte v článku kolegy Jana Tvrdoně.

Stejný autor se zeptal senátora Lukáše Wagenknechta, proč se rozhodl postavit v sobotní volbě nového předsedy Pirátů dosavadnímu šéfovi Ivanu Bartošovi. „Nabízím jinou vizi budoucnosti strany a nabízím ji celostátnímu fóru. Je na něm, aby rozhodlo, jestli chce pokračovat v tom, co tu bylo minulý rok a předtím, nebo se zkusí něco nového,“ říká Wagenknecht.

Českým dětem podle různých statistik mimo domov nehrozí o nic větší nebezpečí, než kolik před lety číhalo na jejich matky a otce, přesto je rodiče z obav o jejich bezpečí nechtějí pouštět ven. Ve společnosti totiž roste úzkostnost a strach, což se na dětech velmi neblaze podepisuje. Tento jev rozebírá psycholožka Pavla Koucká, která pracuje v azylovém domě pro matku a dítě a o výchově napsala řadu knížek.

V zahraničí je to přece jen větší drama (tentokrát bohužel). Ruští, běloruští a arménští vojáci už dělají „pořádek“ v Kazachstánu, kde se část obyvatel vzbouřila proti tamním vládcům. Je totiž jen málo regionů na světě, které jsou pro Rusko stejně citlivé jako Ukrajina. Mezi nimi je středoasijský Kazachstán, „měkký podbřišek Ruské federace“. Kolega Tomáš Linhart vysvětluje, proč to tak je a co lze v případech, že v takových oblastech propuknou nepokoje, od Moskvy očekávat.

Neklid v Kazachstánu ovšem neznervózňuje jen Rusko, ale také Čínu, která s ním sousedí na východě. Má v něm své zájmy, snaží se prosadit svůj vliv a například kazašský prezident Tokajev mluví plynně čínsky, protože u sousedů studoval. Jak se Čína staví k současné situaci v Kazachstánu, co hraje a s jakými kartami, rozebírá Magdalena Slezáková.

A do třetice: nikdo neví, kde se nyní nachází ještě před pár dny nejmocnější muž Kazachstánu Nursultan Nazarbajev a členové jeho klanu. Hluboké stopy, které zanechal v historii této země, sleduje Petra Procházková.

V některých evropských supermarketech si už nekoupíte vyhlášené brazilské hovězí steaky. Obchodní řetězce se rozhodly zastavit prodej masa tamního skotu pod tlakem některých zákazníků a ekologů, kteří upozorňují, že farmáři rozšiřují pastviny dobytka na úkor amazonských pralesů. O podrobnosti se zajímal náš jihoamerický zpravodaj Tomáš Nídr.

Mezi vojenskými historiky není mnoho žen, ale jedna z nich – Britka Margaret MacMillanová – právě nyní vydala velmi zajímavou knihu s názvem Válka: Jak nás formoval konflikt. O poučení z válek minulých a hrozbě budoucích si s autorkou povídal Martin M. Šimečka, kolega z Denníku N, kde kniha ve slovenském překladu vyšla. A není to příliš optimistické čtení.

A na závěr jeden vztyčený prostředník!

Polský premiér Mateusz Morawiecki odvolal polského velvyslance v Česku Miroslawa Jasińského. Důvodem jsou jeho smířlivé výroky o dole Turów. Informoval o tom mluvčí polské vlády na Twitteru.

Italové starší 50 let budou mít povinné očkování proti covidu-19. Za porušení nařízení jim od února hrozí pokuta ve výši 100 eur (zhruba 2500 korun) a za vstup na pracoviště bez očkování hrozí pokuta až 1500 eur (zhruba 37 000 korun).

České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že tenistka Renata Voráčová je nyní v Austrálii ve stejné zabezpečovací detenci jako další tenisté. Protože již prodělala covid, prokázala bezinfekčnost a původně dostala výjimku, stihla ještě odehrát jeden zápas. Resort nyní chystá protestní nótu a tenistka se chystá na cestu zpět.

V 94 letech zemřel hollywoodský herec Sidney Poitier. Byl to první Afroameričan, který se stal držitelem Oscara i Zlatého glóbu. Zahrál si například ve snímcích Polní lilie nebo V žáru noci.