O nominaci Wagenknechta jsem se dozvěděl z novin, výroky o komunistech straně škodí, říká Bartoš

V rozhovoru se Ivana Bartoše mimo jiné ptáme:

Proč ho Lukáš Wagenknecht neinformoval, že bude jeho vyzyvatelem?

Mohou stranu poškodit slova jeho protikandidátky o identifikaci s komunismem?

Koho by chtěl k sobě do vedení strany?

Po volbách jste říkal, že ještě musíte zvážit, jestli chcete pokračovat v čele strany. Tvrdil jste, že musíte cítit podporu uvnitř strany a vlastní přesvědčení. Kdy jste usoudil, že straně ještě máte co dát?

Říkal jsem to po volbách: Rozčarování po intenzivním roku se neodrazilo ani ve výsledku koalice, ani Pirátů v rámci koalice. Soustředil jsem se hlavně na to, abychom do vládního programu prosadili co nejvíc z toho našeho a dojednali nejlepší pozice.

Ve chvíli, kdy jsme odhlasovali jako strana souhlas s koaličním programem, jsem tím toto období uzavřel. Mezitím jsem mluvil s lidmi z krajů, s lidmi ze členské základny, z Prahy. A celou situaci jsem si promyslel.

Myslíte si, že jste v současné chvíli pro stranu nepostradatelný?

Všichni jsme postradatelní i nahraditelní. Jsem přesvědčen, že je to pro pirátskou stranu výhodné, vhodné, přínosné a je to pozice, kdy můžu odvést nejvíce práce s největším efektem. Je na členech, jestli moji vizi a moje úkoly, které jsem vytyčil, dokážu garantovat a dokážu plnit.

Největší výzva je, když už jsme utrpěli velké ztráty ve volbách, aby ten vstup do vlády