Úkol pro Zemanova nástupce: zodpovědět otázku, k čemu je prezident

Komentář Jana Wirnitzera: Devět let po volbě prvního přímo zvoleného prezidenta se Česko ocitlo v situaci, kdy Miloš Zeman zcela vyklidil veřejný prostor. Země, jež si ho vybrala do čela, si dávno zvykla, že ho je buď v místnosti tak plno, že není nic jiného vidět a slyšet, nebo že chybí tak okatě, až se lidé ptají, kde je. Obojí znamenalo ztrátu času – a nakonec i erozi důvěry v prezidentský úřad.

„Zeman je důvodem, proč společnost hrubne. Mluví jak kanál, kdykoliv něco řekne, buď někoho urazí, nebo lže,“ upozorňovali první.

„Ne, hájí národní zájmy. Společnost rozdělená je, ale to dělají ti, kteří na něj útočí,“ namítali druzí.

Jeho nevoličů bude víc mezi prvními, jeho voličů víc mezi druhými.

Češi díky přímé volbě už dvakrát mohli hlavu státu buď osobně hlasem podpořit, nebo zkusit zastavit. Vedlo to k tomu, že první i druzí veřejně zaujímali výše popsané pozice často s vyhraněným slovníkem.

To, jestli první přímo zvolený prezident hrubnutí společnosti aktivně inicioval (nebo je naopak jeho důkazem), naštěstí není jen otázkou víry: víme přece, že algoritmy sociálních sítí posilují konflikt coby součást snahy udržet své suroviny online co nejdelší dobu. Surovinami jsme my – uživatelé, kteří sítím poskytují (tím, co sledují, lajkují atd.) data, jež pak prodávají inzerentům.

Posílení konfliktu skrze sítě průkazně existuje a existovalo by i bez Miloše Zemana. Sítě nám konflikt servírují v míře, jakou jsme si před deseti lety neuměli představit – nahrává mu i to, že se sítěmi lež šíří rychleji než pravda: má možná krátké nohy, ale dobré připojení.

Celé tohle bouřlivé období česká společnost proplouvá s Milošem Zemanem v čele. Že hrubnutí, konflikt a agresivitu ve společnosti nezpůsobil, neznamená, že se na nich nepodílel, že je nezesiloval a že to nezanechá stopu.

Role prezidenta

Zemanovi důvěřuje čtvrtina lidí (a dvě třetiny mu nedůvěřují); když byl naposledy zvolen, důvěřovala mu polovina lidí. To je tristní, i když mu to nijak neuškodí; kandidovat už nemůže. Co je horší: důvěra