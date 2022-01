„Nežijí tu, ať nevolí.“ Jenže… O korespondenční volbě a jednom biologickém tabu

V prezidentských volbách byla oblast, kde Jiří Drahoš v roce 2018 porazil Miloše Zemana poměrem 90 ku 10 procentům: zahraničí. Ve sněmovních volbách nedávno získala mezi Čechy v zahraničí koalice Pirátů se Starosty 50 procent a Spolu 34 procent hlasů.

Jenže jde vždy jen o něco přes deset tisíc hlasů, přičemž lidí s českým pasem je v cizině až čtvrt milionu.

Žádný div, že se z Andreje Babiše, který ještě v roce 2017 korespondenční volbu přislíbil zavést, stal její odpůrce – nenavrhl ji a nesouhlasil ani se senátním návrhem: jemu samotnému by při očekávané kandidatuře na Hrad za rok rozhodně nepomohla. V cizině často žijí lidé oproti republikovému průměru pravicovější, liberálnější, ekonomicky aktivní – a logicky to je vidět na tom, jak volí.

Tedy jak volí ti, kteří mají peníze a čas na to, aby kvůli volbám třeba absolvovali několikahodinový let na konzulát a zpět, u voleb prezidentských to celé dvakrát.

Je jasné, že usnadnění voleb možností hlasovat korespondenčně by