Falešný londýnský kopec a jaké poučení by si z něj mělo vzít Česko

Zní to trochu jako scéna z dětské pohádky Krtek ve městě. V ní lidé vykácí zvířátkům les, aby udělali prostor pro město. Napáchané škody se krtkovi a jeho kamarádům pak snaží vynahradit nafukovacím lesem uprostřed panelákového bytu. Ten ale záhy praskne.

V Londýně letos v létě otevřeli neobvyklou stavbu umělého kopce nazvanou The Marble Ach mound. Se skutečným kopcem má pětadvacetimetrová vyvýšenina společnou výšku a vzdáleně i zelený porost o několika stromech a nahnědlé trávě. Zcela zřetelně ji od něj ale oddělují ostré rysy bližší spíše hře Minecraft než přírodě, obří schodiště a výtahová šachta na vrcholku.

Stavbu za šest milionů liber (v přepočtu asi 180 milionů korun) si objednala městská část Westminister, a i když by to celé svádělo k interpretaci, že Londýňanům chybí příroda tak moc, až si musí budovat umělé kopce, není to tak snadné. Londýn patří mezi šťastnější světové metropole a podle dat sesbíraných World Cities Culture Forum v něm tvoří veřejná zeleň 33 % celkové plochy.

Za falešným kopcem se ukrývá mnohem složitější městský příběh. Vznikl, aby