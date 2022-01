Splynuli jsme s mainstreamem a přebrali nesmyslná témata od STAN, říká Bartošův vyzyvatel Wagenknecht

Piráti si v sobotu zvolí nové vedení. Po neúspěšných sněmovních volbách se do čela strany přihlásila početná skupina uchazečů. Novým předsedou se chce stát i senátor Lukáš Wagenknecht, který by měl být největším soupeřem Ivana Bartoše obhajujícího post šéfa strany. Wagenknecht v rozhovoru s Deníkem N popisuje, co musí Piráti zlepšit, aby se odrazili ode dna.