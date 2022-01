Kazachstán, Ukrajina, ČSSR… Kde Rusko prosazovalo svůj vliv a kde má vojáky i 30 let po rozpadu SSSR?

Že má současné Rusko vedené Vladimirem Putinem více než 30 let po rozpadu Sovětského svazu imperiální tendence? To není novinka. (Putin 12. 12. 2021: „Vždyť co je to rozpad Sovětského svazu? Jde o rozpad historického Ruska pod názvem Sovětský svaz.“) Je ale jen málo oblastí na světě, které jsou pro největší zemi světa stejně citlivé jako bývalá sovětská republika Ukrajina, nebo dokonce ještě citlivější.

Tou citlivou oblastí je