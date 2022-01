Proč musí být Putin zděšen, když sleduje zprávy z hořícího Kazachstánu

Takových momentů, jaké zažívají Kazachové tyto dny během nevídaných protestů, se autokratičtí lídři na celém světě obávají nejvíce.

Jsou nepředvídatelné a na jejich konci mohou přijít o moc, která se do té doby zdála nekonečná.

I proto se ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi musí těžko dívat na fotografie z města Taldykorgan, kde lidé strhli sochu svého bývalého dlouholetého vládce Nursultana Nazarbajeva.

Kazakhstan: Statue of former President Nazarbayev reportedly being pulled down in the capital of the Almaty region, Taldykorgan pic.twitter.com/hGTzSmXDh2

Wow, wow. The statue to Kazakhstan’s first president and until a few hours ago head of the Security Council Nazarbayev is seemingly down in Almaty region. pic.twitter.com/aetzwdNQqf

— Bakhti Nishanov (@b_nishanov) January 5, 2022