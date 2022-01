Notes: Schůzky „na tajňačku“, konec ministerské instagramerky a špionážní přáníčka

Hradní kancléř Vratislav Mynář vyvíjel tlak na policejního prezidenta Jana Švejdara, aby vyměnil policejního ředitele ve Zlínském kraji Jaromíra Tkadlečka. Ten to odmítl udělat. A po tlaku Mynáře přichází protitlak bezpečnostního výboru Sněmovny, který bude situaci řešit. Kancléře ale na jednání nepozvou. „Je potřeba vyslat signál komukoliv, kdo by chtěl takto nestandardně ovlivňovat personální složení policie, protože má v nějakém regionu nějaké zájmy,“ vysvětlil šéf výboru Pavel Žáček.

O tlacích z Hradu hovoří v podcastu Studio N investigativní reportér Lukáš Prchal.

S hradním kancléřem se koncem loňského roku dvakrát „na tajňačku“ setkal i vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. O schůzky podle Rakušana vždy žádal Mynář. „U Mynáře jsem byl dvakrát v životě, vždy na jeho pozvání a vždy jsem o tom informoval premiéra Fialu. Žádné pokoutné schůzky to nebyly,“ řekl. Fiala ani Mynář zatím na dotazy ohledně schůzek nereagovali.

Do konce Zemanova mandátu ještě zbývá více než rok, ale někteří prezidentští kandidáti a jejich kampaně začínají pomalu krystalizovat. Jedním z možných uchazečů o Hrad je i expremiér Babiš, který podle odborníků v případě, že bude kandidovat, má druhé kolo prakticky jisté. „Andrej Babiš dělá kampaň, jak ji má dělat. Já to u nikoho jiného moc nevidím, možná u generála Pavla. Vidíte, kterým směrem se Babiš vydal. Z toho se dá vydedukovat, že jde po milionu hlasů, které propadly v parlamentních volbách. Je to přesně kampaň na tento typ voličů, na propadlé hlasy voličů ČSSD, komunistů, Přísahy, Volného bloku a podobně. On si bude chtít urvat maximální kus,“ popsal ve včerejší debatě o prezidentské volbě odborník na politický marketing a spolutvůrce podcastu Kecy a politika Petros Michopulos. Do prezidentské hry může podle odborníků na kampaně výrazně zasáhnout kandidát vládní koalice, případně koalice Spolu. Naopak občanští kandidáti bez podpory politických stran to budou mít v boji těžké.

Z ministerstva financí neodešla jen Alena Schillerová, ale i její dva dvorní fotografové. David Šedivý a Jakub Konečný Schillerovou zvěčňovali, aby měla co přidávat na Instagram, ve kterém si libuje. Podle mluvčího resortu oba fotografové odešli na vlastní žádost dva dny poté, co se stal premiérem Petr Fiala. Na neobsazená místa nyní není vypsané žádné výběrové řízení. Kdo bude fotit a natáčet na Instagram současného šéfa státní kasy tak není jasné.

Kazašská vláda padla, v ulicích se demonstruje, mnozí rabují. Za celonárodním povstáním stojí zvyšující se ceny plynu. Prezident Tokajev proto přikázal snížit ceny, ale zároveň pohrozil tvrdým zásahem proti demonstrantům. O vzpouře kvůli třem korunám píše Petra Procházková.

Odpor k očkování je starý jako očkování samo. Někteří dříve dokonce věřili, že jim kvůli vakcíně proti pravým neštovicím narostou kravské rohy či vemeno. „Přesto i právě proto se však povinné celoplošné očkování jeví coby jistě ne dokonalé, ale nejméně špatné východisko. Ostatně v historii na nebezpečné nakažlivé choroby neplatilo vlastně nic jiného než vysoká proočkovanost,“ píše ve své glose k vakcinaci Josef Mlejnek.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Marketéři o prezidentské volbě: Je divné, že nikdo neřekne „Já to sakra chci dělat“

Mynářův tlak na policii má řešit výbor

Tálibánu zaplatí v rámci OSN i Češi

Kazaši smetli celou vládu, „otec národa“ ustupuje

Velké loučení: Ptáků ubylo znatelně, říká nový výzkum

Kontroverzní inovační park je v insolvenci

Situaci kolem koronaviru v Evropě změnila dvě O: očkování a omikron

Komentář: Falešná pozitivita zatížila zaměstnavatele i rozpočet

Italská domácnost v londýnské Chelsea

Padawan Kamil v boji s temnou stranou Síly

Další zprávy, krátké zprávy

Do karantény budou po rizikovém kontaktu podle ministra zdravotnictví Válka chodit i očkovaní a lidé po prodělání covidu-19. Dosud nemuseli, pokud nebyli z jedné domácnosti. A mění se i doba karantény a izolace, která se zkrátí na pět dní, rozhodla vláda. Lidé ale po ukončení musejí ještě následujících pět dní nosit respirátor na místech, kde se mohou setkat s jinými lidmi. Všechny covidové novoty shrnuje Markéta Boubínvá.

Přibývá lidí, kteří nesledují téměř žádné zprávy. Je jich až 37 procent, vyplynulo z průzkumu. Ukázalo se také, že zájemců o seriózní zpravodajství je přibližně 20 procent.

Návštěvníci zoologické zahrady v Praze v sobotu poprvé uvidí vombata Coopera v jeho novém výběhu v Darwinově kráteru. Roční samec do zoo dorazil na začátku loňského prosince, ale až doteď pobýval v povinné karanténě.

Lidé v rozvojových zemích přestali během pandemie ve velkém používat kondomy, jejich největší světový výrobce, malajsijská firma Karex Berhad, je ve ztrátě.

Republikánská politička z Kalifornie Kelly Ernbyová zemřela na covid. Bylo jí 46 let. Byla známou odpůrkyní vakcín proti covidu a nabádala k tomu i veřejnost. A právě neočkovanost se jí stala osudnou.

Se začátkem zkouškového období na vysokých školách se vrátila i jedna tradice. Nahlašování bomb na VŠE v Praze. Policisté s pyropsem ve škole po dnešním hlášení žádnou trhavinu nenašli. To odpálením bomby na Pražském hradě pohrozil „král světa“. Policisté ale „krále“ vypátrali, zadrželi a nyní se rozhoduje o jeho vzetí do vazby.

V Brně (!) tvoří skoro polovinu z nových zachycených případů omikron.

Google Street View se stal osudným italskému mafiánovi, který se 20 let skrýval. Vrah G. Gammino prchl z vězení a žil poklidný život. Policisté ho objevili na snímku z ulice před obchodem, který provozoval severně od Madridu.

Na závěr bych jen doporučila si ještě jednou prohlédnout vánoční přáníčka, která jste dostali. Ta, která před koncem roku obdrželi ruští diplomaté, byla ve skutečnosti kyberšpionážním útokem hackerů z KLDR.