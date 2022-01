Vidět rodinu, zakouřit si, rozhlédnout se z hory Říp. To jsou některá z posledních přání klientů zařazených do paliativní péče v pražském domově pro seniory Sue Ryder. „Snažíme se pomoci, aby klienti prožili závěr svého života důstojně, kvalitně, bez obtíží a s těmi, které mají rádi. A jsme schopni dělat všemožné psí kusy, abychom vyhověli jejich poslednímu přání,“ říká koordinátorka paliativní péče domova Věra Vodičková.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak mluvit o smrti.

Co umírající ještě potřebují stihnout.

Kdy je vhodná paliativní péče.

Začínala jako nutriční terapeutka – pomáhala především lidem v závěrečné fázi života. Poté co viděla, že některým umírajícím lidem prodlužuje utrpení sondová výživa, rozhodla se věnovat paliativní péči.

„Jde o to, abychom umírajícího doprovodili a ulevili mu od obtíží všeho druhu. Někdy nemá smysl, abychom člověka zbytečně zachraňovali, protože mu tím proti jeho vůli můžeme spíše prohloubit utrpení,“ říká Vodičková.

Je pro vaše klienty hodně důležité mluvit o smrti?

Nejdůležitější je znát jejich přání a vědět, co je pro ně ve zbývajícím úseku života důležité. A to nezjistíte, když se o tom nebavíte. Když budeme dělat, že smrt neexistuje a že lidé jsou nesmrtelní, nestihnou nic. Nebo se o ně budeme starat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, ale to také nemusí odpovídat představám klienta.

Jak se dá o smrti mluvit?

Možná je to překvapivé, ale jednoduše. Pro naše klienty je to daleko přirozenější. Pracujeme převážně s ženami ve věku osmdesát plus. Většina jsou vdovy, takže zpravidla dopečují své manžely a pak nastoupí k nám.

Samy mají zkušenosti se smrtí a doprovázením, protože jim zemřela spousta kamarádů a vrstevníků. Hodně našich klientek a klientů pochovalo i své děti. Je to pro ně přirozené téma a my se tomu nebráníme. Debata o smrti k vysokému věku přirozeně patří a častěji ji otevírají klienti než my.

Je těžké o tom mluvit?

Pro někoho vůbec, ale záleží na situaci. Jinak se o závěru života mluví, když jste sice starý, ale zdravý. A jinak, když jste nemocný nebo když vidíte, že závěr bude velmi brzy. Pro někoho je zcela