Karibské miliony Jaromíra Soukupa. Jak mediální magnát vyváděl peníze do daňového ráje

Majitel TV Barrandov a vydavatelství Empresa Media Jaromír Soukup podle zjištění Deníku N posílal desítky milionů ze svých firem do offshorové schránky, jejíž majitel měl zůstat navždy utajen. „Takováto uměle vytvořená struktura se přímo nabízí k obcházení daňových pravidel, v horším případě i k praní peněz,“ domnívá se analytik Transparency International Milan Eibl. Otázkou zůstává, u koho finance poslané do Karibiku nakonec ve skutečnosti skončily. Sám Soukup to vysvětlit nechtěl: „Odpovídat vám na vaše otázky nejen nemůžu (povinnost mlčenlivosti), ale odpovědi také neexistují,“ konstatoval. Odmítl však, že by se dopustil čehokoliv nezákonného.

Tuto příležitost si Jaromír Soukup, známý svou zálibou nekorektně komentovat aktuální dění, nemohl nechat ujít. Když se krátce před volbami Andrej Babiš dostal do centra pozornosti kvůli nákupu francouzských nemovitostí přes Britské Panenské ostrovy, majitel TV Barrandov a moderátor v jedné osobě ho za to ve svých pořadech cupoval. Doslova uvedl, že důvodem Babišových převodů přes karibské firmy mohly být „mírně řečeno špinavý peníze“ nebo že šlo o „daňový únik“.

„Prostě se to vytáhlo ze zisku jeho firem a pak se to vypralo,“ zhodnotil Soukup Babišovy transakce v jednom ze svých pořadů. „Já jsem vykonával 20 let funkci daňového poradce, tak vím, že je to špína. Ale když jste takhle úspěšný podnikatel a máte armádu úředníků v Agrofertu a právním oddělení, jste schopný to zařídit. Tady z Barrandova to jde prostě blbě,“ posteskl si.

Deník N ale nyní zjistil, že i z barrandovských skal to zařídit jde, a zřejmě velmi obstojně – právě Jaromír Soukup využíval svých firem podle zjištění redakce k finančním přesunům v objemu minimálně sto milionů korun do utajené společnosti v daňovém ráji na Britských Panenských ostrovech.

Přelévání zisku

Pro pochopení komplikované spleti Soukupových transakcí si v podstatě stačí zapamatovat