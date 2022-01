Mynářův tlak na policii budou řešit poslanci, pozvou si i Švejdara

Sněmovní bezpečnostní výbor se bude zabývat nátlakem hradního kancléře Vratislava Mynáře na policejního prezidenta Jana Švejdara. Podle předsedy Pavla Žáčka (ODS) by měl výbor vyslat jasný signál, že Hrad nesmí zasahovat do personálních záležitostí policie. Nátlak na policejního prezidenta je nepřípustný i podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Deník N popsal, že kancléř Mynář opakovaně žádal policejního prezidenta Jana Švejdara, aby vyměnil policejního ředitele ve Zlínském kraji Jaromíra Tkadlečka. Švejdar to odmítl udělat. Před Mynářem podle informací redakce žádal i bývalý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Musíme reflektovat, co se stalo. Budeme to řešit na jednání, a to i v souvislosti s