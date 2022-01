Karanténa jen na pět dnů, ale i pro očkované, pozitivní antigen nasadí celé třídě roušky. Co teď platí ve školách

Ve čtvrtek ráno se děti na základních a středních školách opět musí testovat antigenními testy, a to všechny, včetně očkovaných a po covidu-19. Netýká se to pouze škol, které používají PCR testy. Tam i nadále stačí testování jen jednou týdně.

V případě, že žák nebo jeho zákonný zástupce testování odmítne, musí mít žák po celou dobu výuky roušku (do patnácti let) nebo respirátor (od patnácti let povinně). Jíst svačinu (samozřejmě bez roušky) může pouze v lavici, izolovaný od ostatních. Totéž platí i pro školní jídelnu. Zároveň nesmí s třídou zpívat v hodinách hudební výuky.

Pokud někdo absolvoval PCR nebo antigenní test ve zdravotnickém zařízením nejdéle 72, respektive 24 hodin před školním testováním a prokáže se negativním výsledkem,