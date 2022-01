Marketéři o prezidentské volbě: Je divné, že nikdo neřekne „Já to sakra chci dělat“. Babiš chce urvat maximum z milionu hlasů

V Česku sice před pouhým čtvrt rokem proběhly důležité sněmovní volby, občané si nicméně od volebních kampaní a hlasování na dlouho neodpočinou. Už na podzim si lidé vyberou své zástupce v jednotlivých obcích, volit se bude také třetina Senátu. Hlavní pozornost se ale stáčí k výběru nové hlavy státu, který proběhne za rok.

Ve veřejném prostoru již nyní létají jména zhruba desítky potenciálních uchazečů o post prezidenta. Na podzim pak vítězná koalice Spolu otestuje sílu jednotlivých uchazečů a chce vygenerovat kandidáta, která se může postavit očekávanému favoritovi voleb: šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Kampaň se zatím rozjíždí velmi pomalu. Řada kandidátů o své možné účasti prozatím spíše mlží nebo naznačuje, že se do boje pustí. Oficiálně prozatím neoznámila snahu získávat hlasy žádná osobnost, kterou by šlo automaticky považovat za horkého kandidáta.

Podle hlavního marketéra koalice Spolu Radka Hadj Moussy by se prezidentem měl stát někdo, kdo o to opravdu stojí. Tím pádem by očekával, že nabídka potvrzených uchazečů o nejvyšší post v zemi bude již nyní, zhruba 12 měsíců před volbami, pestřejší.

„Je naprosto překvapivé, řekl bych až šokující, že nikdo zatím ještě neřekl: