YouTube přestalo zveřejňovat Lukašеnkova videa. Režim v nich uráží a ponižuje zatčené

Je jí 56 let jmenuje se Gajane Achtijanová. Stýská se jí. Je unavená. Přemýšlí, zda svého syna neměla více nabádat, aby se držel zpátky. Aby do politiky nestrkal nos. Třeba by všechno dopadlo jinak. Třeba by teď Gajane nemusela poníženě klečet, cítit, jak jí do pravého kolene něco tlačí – možná ráno špatně uklidila –, a strpět, jak jí o dvacet let mladší hromotluk tyká.

Její syn Roman Chalilov, přesvědčením rebel, emigroval z Běloruska na Ukrajinu už v roce 2019. Tedy před takzvanými prezidentskými volbami v roce 2020, po kterých následovaly občanské nepokoje a jejich tvrdé potlačení.

Dnes je mu devětadvacet let a žije v Polsku. Vždy se hlásil k anarchismu, je dlouholetým členem organizace „Revoluční činy“. On a 14 jeho přátel bylo obviněno z vytvoření extremistické skupiny. Unikl běloruské spravedlnosti právě včas. Matku