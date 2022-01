Gott zpíval nejen krásné dlouhé á, ale i pro stranu, říká Klusák

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: Proč o sobě Karel Gott šířil mnoho nepravdivých historek?

Zda zpěvákově kariéře pomohl i jeho otec – vysoce postavený komunista?

Jak se režim vyrovnal s Gottem a bratry Štaidlovými během jejich cvičné emigrace na Západ?

Zda a proč lze Gotta označit za normalizačního zpěváka?

Jak Gott pomáhal umělcům, kteří byli režimem zakázáni?

Jak to ve skutečnosti bylo s Gottovými mravnostními delikty?

Zda bylo vystupování v Las Vegas úspěchem nebo propadákem?

Kým je pro český národ Karel Gott?

Při jeho pohřbu se státními poctami se jasně ukázalo, že jde o osobnost, kterou zná opravdu každý. Různé pocty krásně ilustrovaly, jak nesmírně silný vztah si k němu lidé vytvořili. Tuto skutečnost nemůže popřít žádná hudební ani společensko-politická kritika.

Zajímám se o hudbu a jsem rád, že zažívám její současnou éru. Pravdou ale je, že dnešní hudba již nevytváří hvězdy, které by lidé znali v tak masovém měřítku a které by byly společné pro podstatnou část populace. Gott takovou hvězdou byl.

V Československu a později i v Česku se stal velkou osobností, protože se na něm shodli prakticky všichni. Nemám na mysli hodnocení jeho produkce, ale fakt, že o něm všichni bezpochyby věděli. A platí také to, že jestli politici v Česku chtěli jeho pohřeb zaštítit, bylo to hlavně proto, že nikdo z nich nikdy nedosahoval Gottovy popularity.

Líbila se vám Gottova produkce?

Knihu o Gottovi jsem nepsal s ohledem na svůj hudební vkus. Mám ale rád jeho produkci z 60. let. Zřejmě nejsem sám, kdo považuje období kolem vzniku filmu Kdyby tisíc klarinetů z roku 1964 za jeho vrchol.

Jeho mladická energie v době, kdy natočil svou první desku, byla neuvěřitelná. V té době měl Gott pocit, že se mu daří, ale titul vítěze ještě neměl vybojován, a tak se o něj velmi snažil. Tento energický mix se mi nesmírně líbil.

Můj vkus se pak už neshoduje s Gottem po roce 1970. Druhá věc je, že tehdy už byl natolik mediálně známý, že jeho repertoár znal i ten, kdo nebyl jeho aktivním posluchačem nebo fanouškem. Jediný způsob, jak se mu dalo vyhnout, bylo nezapínat či ani nevlastnit televizi nebo rádio a nečíst noviny.

Sám jsem dodnes schopen vyjmenovat desítky Gottových písní z let 1970 až 1990 jen proto, že byly zásadní součástí veřejného prostoru.

Nebál jste se při psaní knihy, že proti sobě poštvete mnoho fanoušků Karla Gotta, kteří budou mít pocit, že jste zpochybnil legendu?

Každý, kdo tu knihu otevře, velmi rychle pochopí, že nejde o fanouškovský hlas do diskuse. Ve skutečnosti je to o poměrně standardní publicistická a kulturně historická práce, která se chce opírat o fakta a analyzovat či interpretovat určité jevy.

Moje role byla jiná než účast v souboji fanoušků. Jistě, i to by šlo, určitě bych se dokázal přepnout do módu hudebního publicisty a argumentovat, proč bylo Gottovo disko období velmi neautentické. Nepochybně bych mohl psát o tom, že Karel Svoboda měl u Gotta šťastnou ruku na hity, zatímco Ladislav Štaidl byl mnohem méně úspěšný.

A klidně bych se s někým bavil o syntezátorech v 80. letech nebo o tom, proč má Štaidlova produkce pro Gotta i Darinku Rolincovou z té doby tak nešťastný zvuk. Nic z toho ale není pro knihu, o níž se bavíme, zásadní.

Další možný argument Gottových fanoušků – kniha vyšla, když už byl po smrti, takže se nemůže bránit, a navíc jde o parazitování na známém jméně.

O hudbě píšu od roku 1989. O Gottovi jsem také psal opakovaně. V roce 1994 jsme s Markem Najbrtem natočili takzvaný mockument, tedy falešný dokumentární film s názvem Vynález krásy, který tvrdí, že Gott je ve skutečnosti