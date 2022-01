Scholz a Putin: další pokus o restart? Německý kancléř podle novinářů chystá summit s ruským vládcem

Podle zdrojů německého bulvárního Bildu se chce nový kancléř Olaf Scholz do konce ledna setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Nový začátek“ vztahů s Ruskem, který by setkání mělo přinést, by ovšem mohl způsobit i trhliny ve vztahu německé vládní koalice. Zahraniční politika je totiž v gesci strany Zelených, která je zastáncem tvrdého přístupu k Rusku.