Na Česko se valí omikron. Zkušenosti jiných zemí ukazují, co nás může čekat

Ačkoliv počty nakažených nyní vytrvale klesají, je téměř jisté, že brzy se trend obrátí. Podle odhadů odborníků u nás už v lednu převládne varianta omikron podobně, jako se to před Vánoci stalo v Británii, Francii, Nizozemsku a dalších zemích, které nyní hlásí rekordní čísla – statisíce pozitivně testovaných denně.

Výchozí pozice pro Česko vypadá příznivě. Denní přírůstky se pohybují kolem 2000, v nemocnicích je kolem 2,5 tisíce pacientů s covidem, z toho 543 na JIP. Čísla se tak dostala na hodnoty ze začátku listopadu. Reprodukční číslo se drží pod jedničkou. Přesto některé parametry podle zdravotnických statistiků zůstávají rizikové.

Například relativní pozitivita testů (tedy to, kolik testů ze všech je pozitivních) zůstává stále vysoká – 23 procent. Je to sice méně než začátkem prosince, ale rozhodně to není bezpečné číslo.

„Většina klíčových indikátorů je stále na rizikově vysokých hodnotách a zátěž nemocnic těžkými průběhy covidu-19 klesá velmi pomalu,“ upozorňuje Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Velká část nemocnic přitom zatím neobnovila veškeré plánované operace.

Kolik lidí pošle omikron do nemocnic?

V této situaci přichází omikron. Některé laboratoře už nyní