Západní Evropa zatím omikron zvládá uspokojivě. Česko může doplatit na to, čím se od ní liší

Uběhlo dalších několik týdnů. Co víme nového o variantě omikron, nejnovější podobě viru SARS-CoV-2? S jak velkou jistotou to víme? A především, co z toho vyplývá prakticky? Co nás čeká v nejbližších týdnech? Stále ještě na to není jasná odpověď, ale prostor možností se přece jen trochu zužuje.

Už několik týdnů lze pozorovat, jak v mnoha zemích světa nesmírně rychle přibývá nových případů covidu. Tato aktuální vlna je nejvyšší od počátku pandemie. V Dánsku se v těchto dnech blíží počet nových denně registrovaných případů třem tisícům na milion obyvatel. Přes 2000 na milion denně má také Francie, Spojené království, Řecko, Kypr, Irsko a Malta. Tím padly dřívější historické vrcholy jednotlivých vln: 1500 v říjnu 2020 (Belgie), 1280 v lednu 2021 (Irsko), 1140 v březnu 2021 (Česko) a 2040 v listopadu 2021 (Slovensko).

V listopadu 2021 byla v Jihoafrické republice poprvé zachycena nová varianta viru SARS-CoV-2, která dostala označení omikron. K jejímu objevu přispěl náhlý nárůst počtu pozitivních případů. Krátce poté došlo k podobně rychlému růstu v několika izolovaných ohniscích v dalších zemích. Ohniska bylo skoro vždy možné vysvětlit kontaktem s Jihoafrickou republikou či přilehlými africkými zeměmi – Botswanou a Namibií.

Pozorování ohnisek v JAR i v Evropě ukázalo, že nová varianta je nakažlivější než dosud převládající delta. Šíří se snáze a rychleji. Kromě toho v průměru vede k méně závažným průběhům nemoci než delta. Někteří virologové se domnívají, že oba tyto efekty mají společné vysvětlení: omikron se podle nich rychle množí už v horních cestách dýchacích, ne až v plicích jako delta. Tím pádem způsobuje onemocnění, které má svými příznaky blíže k běžnému nachlazení než k zápalu plic. A o to snáze se také šíří, protože cesta ven z průdušek je kratší než z plic.

Rýsuje se tedy příznivý příběh: po dvou letech virus zmutoval do méně škodlivé podoby, kterou se sice velká část z nás nevyhnutelně nakazí – aby nás před omikronem ochránily respirátory a izolace, muselo by se obojí používat nesmírně důsledně, spolehlivou ochranou není ani očkování –, ale onemocnění bude mít mírnou formu a vytvoří v nás přirozenou imunitu. Kdyby k tomu došlo opravdu v masovém měřítku, může tím virus sám sebe zahnat do kouta; nebude se mít v kom množit.

Zhruba takhle se to dnes častěji a častěji dočtete. Do určité míry to potvrzují data. Jak to ale bývá, obrázek, který skýtají, je méně jednoznačný