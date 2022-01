Bojím se nehody nebo náhody. Mezi Čínou a USA nyní panuje velké napětí, říká historička

„V okamžiku, kdy připustíte možnost války, začnete se na ni připravovat a zvýšíte tak pravděpodobnost, že k ní dojde. To mě dnes znepokojuje,“ říká světoznámá historička Margaret MacMillanová v rozhovoru o své nové knize Válka: Jak nás formoval konflikt. „Mezi Čínou a USA nyní panuje velké napětí a kdykoli může někdo vystřelit, třeba i omylem. A kdo ví, co se stane potom,“ dodává MacMillanová.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Jak zvítězili lučištníci z Walesu?

Proč bývá znásilňování žen téměř vždy součástí války?

Proč jsou náboženské války tak kruté?

Kdo byl ze všech dobyvatelů nejhorší?

Ve kterých částech světa může vypuknout velký konflikt?

Začnu otázkou, jejíž korektností si nejsem zcela jist, ale risknu to. Drtivá většina vojenských historiků jsou muži. Vy jste napsala výjimečnou knihu o válkách a myslím si, že její výhodou je i to, že jste žena. Setkala jste se někdy s názorem, že ženy by neměly psát o válce, protože jí nemohou rozumět?

Máte pravdu, že o válce píše málo žen, ale časy se mění a dnes jich přibývá. Již ve středověku však Christine de Pizan psala o vojenské strategii, ačkoli dnes není příliš známá. Je možné, že muži, kteří píšou o válce, se musí poměřovat s odvahou těch, kteří bojovali, zatímco ženy pod tímto tlakem nejsou. Kdysi v mládí jsem se občas setkala s poznámkou, proč se zajímám o války, vždyť mi do toho nic není, ale neměla jsem z toho těžkou hlavu. Když mi bylo deset let, žádala jsem rodiče, aby mi k Vánocům místo panenek koupili válečné hry, a oni s tím neměli problém. Měla jsem štěstí.

Ve své knize používáte mnoho příkladů a citátů z oblasti umění a literatury. Zároveň citujete jednu studii, podle níž bylo v meziválečném období první poloviny minulého století jen pět procent románů vysloveně protiválečných, což mi připadá zvláštní, protože jednou z nejslavnějších knih o hrůzách války je román E. M. Remarqua Na západní frontě klid. Která slavná díla stojí v postoji k válce na opačném pólu?

Když jsem se připravovala na psaní této knihy, znovu jsem si přečetla Vojnu a mír od L. N. Tolstého, a přestože Tolstoj psal protiválečné eseje, v jeho románu působí bitevní scény jinak. Možná to platí i pro jiná protiválečná díla, kde je navzdory odporu k válce z autora cítit určité nadšení z ní. A pak jsou tu memoáry Ernsta Jüngera, v nichž sice lituje obrovských ztrát na životech, ale na druhé straně válku obdivuje.

Asi je to