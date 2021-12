Odpovědi M. Dvořáka, P. Bendy a J. Bendy podle tiskového zákona

Zveřejňujeme odpovědi podle tiskového zákona, které Deníku N v reakci na článek Pandora Papers: Offshory spojené s Rittigem či Bendou uzavřely smlouvu za pět milionů korun zaslali Martin Dvořák a také Petr a Jan Bendovi. Podle zákona je vydavatel povinen odpověď zveřejnit, pokud se jím zveřejněné sdělení „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“. Zveřejnění odpovědi neznamená, že by se s jejím obsahem redakce ztotožňovala.

Odpověď Ing. Martina Dvořáka:

„Dne 1. 12. 2021 byl na webovém portálu www.denikn.cz publikován článek s názvem ‚Pandora Papers: Offshory spojené s Rittigem či Bendou uzavřely smlouvu za pět milionů korun‘. Uvedený článek obsahoval nepravdivá tvrzení poškozující moji čest a důstojnost, neboť jsem v něm byl nepravdivě vydáván za spoluvlastníka panamské společnosti GENOVA International Investment Inc., o které je v článku naznačováno, že se měla spolu s dalšími osobami dopouštět nelegálních transakcí, případně i legalizace výnosů z trestné činnosti. K tvrzením obsaženým v článku uvádím, že webový portál www.denikn.cz měl k dispozici rozsudek, v němž bylo jednoznačně konstatováno, že nebyla prokázána žádná tvrzení obžaloby, tj. ani tvrzení obžaloby, že jsem spoluvlastníkem společnosti GENOVA International Investment Inc. Dále uvádím, že není pravda, že by Federální švýcarská prokuratura předala státnímu zastupitelství materiály, z nichž by vyplývalo, že jsem spoluvlastníkem společnosti GENOVA International Investment Inc., neboť soud v předmětném rozsudku konstatoval, že z těchto materiálů nic takového nevyplývá.

Ing. Martin Dvořák“

Odpověď Ing. Petra Bendy a Mgr. Jana Bendy:

„Ing. Petr Benda, ani jeho bratr Mgr. Jan Benda, ani jiní členové naší rodiny nejsou a nikdy nebyli vlastníky panamské společnosti SUNNYSTAR HOLDING S.A. Vlastníkem uvedené společnosti je a byla zcela jiná osoba, která je také jako skutečný majitel dceřiných společností uvedené panamské společnosti registrována v různých státech, včetně České republiky.

Nemáme proto nic společného s podnikáním SUNNYSTAR HOLDING S.A., a tedy ani s údajnou transakcí této společnosti se společností GENOVA. Nemáme nic společného ani s pány Ivem Rittigem a Martinem Dvořákem, které s posléze uvedenou firmou spojujete. Stejně tak samozřejmě nemáme nic společného s údajnou smlouvou mezi citovanými společnostmi tykající se studie o nerostném bohatství v Rusku.

Mgr. Jan Benda neměl a nemá v úschově akcie společnosti SUNNYSTAR HOLDING S.A., uzavřel smlouvu o úschově akcií české společnosti, které tato panamská společnost vlastnila a vlastní v České republice, a to ve společnosti PH-Real, a. s.

SUNNYSTAR HOLDING S.A. nebyla a není jediným akcionářem PH-Real, a. s., vlastní jen menšinový podíl pod 10 % základního kapitálu. Žádost o dotaci ve výši 3,5 milionu Kč na provoz golfového areálu GOLF RESORT BARBORA byla stažena a nebyla ani projednávána. Tato dotace nebyla nikdy poskytnuta. V dané době navíc ani Ing. Petr Benda, ani Mgr. Jan Benda nebyli s GOLF RESORT BARBORA, s. r. o., spojeni.

Za celou dobu kapitálové účasti zahraničních investorů neodešla z GOLF RESORT BARBORA, a. s., ani PH-Real, a. s., ve prospěch SUNNYSTAR HOLDING S.A. ani její dceřiné firmy Golf Resort Limited, resp. do zahraničí vůbec, ani jedna koruna česká. Naopak uvedení zahraniční investoři, kromě investice desítek milionů Kč do nabytí podílů, akcii a pohledávek, investovali další desítky milionů Kč do rozvoje svých uvedených českých dceřiných společností.

Za celou uvedenou dobu účasti zahraničních investorů uvedené české firmy zaplatily České republice nemalé daně.“