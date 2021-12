Ausgerechnet Německo: Rok 2021 byl mimořádný. Stejně jako 1963 a 1998

Závěrečný součet Pavla Poláka: Dějiny dokážou být nemilosrdné, stejně jako shovívavé. Nejspíše záleží na tom, kdo je vypráví. K německým kancléřům, kteří vládli necelé dvě dekády v kuse, se historie chová velmi vlídně. Konrada Adenauera uctívá jako otce zakladatele, Helmuta Kohla pak jako kancléře sjednotitele. Že byli také spornými osobnostmi, je zřejmé, protože vládnutí, politika a politický boj jsou plné sporů. Nesporné jsou ovšem jejich zásluhy, na které se dějiny dívají nejčastěji. Co mě ovšem nyní zajímá nejvíce, je pohled na to, co se dělo po odchodu těchto kancléřů. Možná se bude v roce 2022 historie opakovat.