Český penzijní systém se podobá letadlu, které postupně ztrácí palivo. Ani nová vláda zatím nenaznačila, jak načerpat nové

Komentář ekonoma Filipa Pertolda: Zní to samozřejmě jako klišé, přesto je to naprosto výstižné: současný penzijní systém je časovaná bomba. Od politiků by bylo fér voličům přiznat, jak chtějí problém řešit. Větším počtem pracujících i díky posunu věku odchodu do důchodu? Masivní pracovní imigrací? Jsou politici a společnost ochotni akceptovat dvojnásobek cizinců? Nebo půjdeme cestou vyššího zdanění práce, tedy zvyšování odvodů na sociální pojištění? Na žádnou z těchto otázek zatím nová vláda ani nenaznačila odpověď.